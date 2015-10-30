中国称将向尼泊尔提供紧急燃油援助（更新版）

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
（新增更多细节）
路透北京10月29日 - 中国外交部周四称，中国将向尼泊尔提供一定数量的紧急燃油援助，帮助尼泊尔缓解燃油短缺危机。
尼泊尔驻华大使馆发布声明称，尼泊尔周三与中国签署了一项进口石油产品的协议。尼泊尔通过新宪法后引发示威，导致来自印度的燃油供应几乎中断，该国被迫对燃油实施定量供应。
“应尼方要求，中国政府决定近日向尼泊尔提供一定数量的紧急燃油援助，帮助尼方缓解国内燃油短缺造成的困难，”中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表示。
尼泊尔指责印度对其实施封锁，以惩罚尼泊尔不顾该国一些少数群体的反对而仓促通过新宪法。印度否认了这种指责，称印度的卡车司机担忧自身的安全。
尼泊尔驻华大使馆称，尼泊尔石油公司与中国联合石油有限责任公司签署了谅解备忘录，但未提供细节。陆慷对此未予确认。
自今年尼泊尔大地震之后，尼泊尔与中国的通道被阻断，该国的陆路供应几乎全部依赖印度。
中国本月重启了一条中尼边境通道，称将通过该通道输送燃油援助。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。