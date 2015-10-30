中国称将向尼泊尔提供紧急燃油援助

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京10月29日 - 中国外交部周四称，中国将向尼泊尔提供一定数量的紧急燃油援助，帮助尼泊尔缓解燃油短缺危机。
尼泊尔驻华大使馆发布声明称，尼泊尔周三与中国签署了一项进口石油产品的协议。尼泊尔通过新宪法后引发示威，导致来自印度的燃油供应几乎中断，该国被迫对燃油实施定量供应。
“应尼方要求，中国政府决定近日向尼泊尔提供一定数量的紧急燃油援助，帮助尼方缓解国内燃油短缺造成的困难，”中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表示。
尼泊尔指责印度对其实施封锁，以惩罚尼泊尔不顾该国一些少数群体的反对而仓促通过新宪法。印度否认了这种指责，称印度的卡车司机担忧自身的安全。
尼泊尔驻华大使馆称，尼泊尔石油公司与中国联合石油有限责任公司签署了谅解备忘录，但未提供细节。陆慷对此未予确认。
自今年尼泊尔大地震之后，尼泊尔与中国的通道被阻断，该国的陆路供应几乎全部依赖印度。
中国本月重启了一条中尼边境通道，称将通过该通道输送燃油援助。（完）
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”