新三板等三类非上市公司股权有望纳入券商股票质押式回购标的券

路透上海10月21日 - 中国上海证券报周二报导，中国证券业协会日前向各家证券公司下发了《证券公司开展非上市公司股权质押式回购交易业务指引（试行）》的征求意见稿，包括在新三板等场外市场挂牌的非上市公司股权有望被纳入券商股票质押式回购的标的券范围。

报导称，征求意见稿规定标的股可包含三类非上市公司，一是在全国中小企业股转系统（简称“新三板”）挂牌股票；二是证券公司推荐在符合条件的地方区域股权交易场所挂牌的企业；三是在机构间私募产品报价与服务系统（简称“报价系统”）注册转让的公司股权。

然而，并非所有在上述三个市场挂牌的企业均能享受此融资新渠道。征求意见稿规定，主营方向不符合国家产业方向、正在（拟）进行兼并或收购或正在进行重大诉讼的以及存在重大违法违规行为或被税务部门等相关机关处罚的公司等不能成为质押标的股。

从融资主体看，证券公司自有资金及资产管理计划均可成为非上市公司股权质押融资的资金来源。

在风险控制方面，非上市公司股权所受限制比上市公司高不少。例如，征求意见稿提出，融出方为证券公司的，融出资金余额不得超过其净资本的100%，单一融入方累计融资余额不得超过公司净资本的5%。融出方为资产管理计划的，单一融入方累计融资余额不得超过该计划规模的50%，且应当与证券公司作为融出方合并计算单一标的股权占总股本的比例。此外，相比于上市公司最长3年的融资期限，非上市公司的融入方的有效最长期限仅2年。

股权质押是证券公司去年6月上线的创新业务，自开闸以来发展迅猛。数据显示，包括股票质押式回购业务、融资融券等在内的类贷款业务已然成为券商业务增长的最重要砝码。其中，19家上市券商上半年净利息收入对券商新增收入的贡献度近两成。（完）

(发稿 李宏薇；审校 曾祥进)

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