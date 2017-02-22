新三板酝酿再分层 创新层之上推精选层并引入竞价交易--报载

路透上海2月22日 - 中国证券报周三报导，继去年新三板被划分为基础层和创新层后，监管层正研究在创新层之上再推出“精选层”，并引入竞价交易等制度，以加大新三板制度供给改革。市场人士称，上述举措有利于提升新三板活跃度、增加流动性，以及激活新三板的融资功能。

报导引述有关人士称，目前新三板挂牌企业数量已经突破1万家，经过量的积累之后，分层之后的再分层成为新三板发展的内在要求。

对于精选层比例为5%的传闻，上述人士指出，“精选层”并不会设置具体的比例，而是通过设置财务指标等门槛，从创新层中进行遴选。

报导表示，除再分层外，监管层还在研究引入竞价交易制度，包括集合竞价交易和连续竞价交易。另外，市场人士还呼吁，要通过降低投资者准入门槛、加强信息披露制度、提高董秘任职资格等方式，进一步完善新三板的制度建设。

按规定，在新三板挂牌的股票交易方式包括协议、做市、竞价等多种。但目前新三板仅有协议转让和做市转让两种转让方式。去年新三板分为基础层和创新层后，并没有针对创新层进行新的制度供给，使其成为很多新三板企业眼中的“鸡肋”。

国务院此前表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在新三板挂牌融资，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等地“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。(完)