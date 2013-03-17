张高丽、刘延东、汪洋、马凯成为新一任中国副总理

路透北京3月16日 - 中国全国人大会议周六产生了新一任国务院副总理，其中包括张高丽、刘延东、汪洋、马凯。

张高丽，67岁，出生于1946年11月，第十八届中央政治局常委，在2007－2012年间担任天津市委书记。

刘延东，68岁，出生于1945年11月，江苏南通人，是目前中共中央政治局25个委员中唯一的女性。她毕业于吉林大学行政学院政治学理论专业，其父刘瑞龙是中国工农红军第十四军的创建人之一，建国后曾担任农业部常务副部长。

汪洋，58岁，出生于1955年3月，安徽宿州人，第十七届和十八届中央政治局委员。

马凯，67岁，出生于1946年6月，上海人。他毕业于中国人民大学，经济学硕士学位。2008-2012年间出任国务委员、国务院秘书长等职，2012年入选中央政治局委员。

周六举行的全国人大第六次会议最终决定国务院副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、中国人民银行行长、审计长、秘书长的人选，并表决第十二届全国人民代表大会各专门委员会主任委员、副主任委员、委员名单草案。

此前，全国人大会议周四决议通过习近平正式当选为中国国家主席和中央军事委员会主席，李源潮当选中国国家副主席；周五决议通过任命李克强为国务院总理，范长龙和许其亮为中央军委副主席。（完）

(发稿 沈燕/谢衡/李文科; 审校 屈桂娟)

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