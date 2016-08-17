中国培育新动能发展新经济 需要突破条块分割的管理体制--专家

作者 沈燕

路透北京8月17日 - 当以各种新兴业态方式展现的新经济彻底颠覆并改变了传统的思维和消费模式时，对于正面临产能过剩之扰的中国而言，无疑提供了一个培育新经济增长点的机会。不过，要适应新经济发展并为其提供充足发展空间，中国必须先改变传统的政府管理思维模式。

中国国际经济交流中心特邀研究员范必指出，中国国家经济体制的特点是条块分割，推动一项事业，条条出条条的政策，块块出块块的政策，容易出现各自为政的现象。发展新经济、培育新动能不是靠一两项政策可以解决的，需要突破条块分割体制，构建新的政策体系。

“这个体系应当包括财政政策、税收政策、金融政策、投资政策、土地政策和行业政策等一揽子政策，这些政策又需要各地有针对性地制定配套措施。”范必称。

他指出，发展新经济、培育新动能需要新的制度安排。在传统生产要素领域，如土地、资本、劳动；在传统服务业领域，如教育、医疗、科技，这些供给侧的改革应当在第三次工业革命结束前完成，但到目前为止仍在进行。

“新经济”这一概念最早出现于20世纪90年代，是第三次工业革命的产物。第三次工业革命的基础是半导体、计算机、互联网，这些新技术的出现仍然是人手和人脚的延伸。

现在重提新经济，则与第四次工业革命紧密相关。第四次工业革命出现了泛在网、人工智能、机器学习、3D打印、基因测序等一系列新技术，这些技术颠覆了前三次工业革命技术进步的方式。

中国今年的政府工作报告中，李克强总理明确提出培育壮大新动能，加快发展新经济，这成为今年和未来一个时期中国经济发展的重要指导方针。

**新经济让机遇与风险并存**

一直致力于研究公共政策领域的范必认为，在新经济发展模式中，发展动能出现新变化。传统发展动能主要是依靠土地、资本、劳动、能源资源等传统生产要素，以及制造业、房地产等传统产业。

在第四次工业革命中，知识、信息、创新成为新生产要素，一大批颠覆性创新催生出高端制造、普适计算、智慧城市等新业态、新模式，共同构成了未来发展的新动能。

“新经济、新动能代表着时代进步的方向。随着颠覆性创新增多，后来者在很多领域不需要模仿前人就可以做得很好。这比较像电子管、晶体管、大规模集成电路间的代际更替，后来者可以忽略做电子管、晶体管，直接研发集成电路。中国作为具有后发优势的国家，在新经济时代可以利用颠覆性创新的机会实现超越。”范必称。

但他也认为，新经济、新动能对经济增长的挑战也不容忽视。第四次工业革命已有十多年，在此期间爆发了金融危机，各种颠覆性创新并没有带动发达经济体全面复苏。不仅如此，新技术的不断涌现，也会加剧经济发展失衡，掌握先进技术和创新能力的技术型人才和普通劳动者之间的贫富差距将会加大。

“中国原本应该在第三次工业革命时期就应该完成要素改革，如教育、医疗、科技，这些供给侧的改革应当在第三次工业革命结束前完成，但我们已经落后了，但到目前为止仍在进行。”范必称。

他认为，新经济、新动能对就业的影响也要从正反两方面看。传统经济理论一般认为，随着经济增长，单位GDP吸纳的就业人数会减少。但这几年，单位GDP吸纳就业的人数在增加。

比如，2011年经济增长9.5%，全年新增1,200多万人就业，这几年经济增长7%左右，每年却解决了1,300多万就业。这可以解释为新业态带来就业的增长，像电商、快递、网约车等吸纳了很多就业。

但也要看到，现在新吸纳的就业大部分是低学历、低技能的岗位，这类岗位的增加会有一个极限，不能认为现在的就业增长势头是一个长久现象。一般来讲，新技术对于人工的替代远多于新产业创造的就业。发达国家已经淘汰了很多职业，比如超市收银员、接线员等，以后被淘汰的工种还会很多。

发改委发布的新闻稿提到，据有关机构初步测算，2015年，中国共享经济市场规模约1.95万亿元，全职从业人员约1,000万人，平台企业员工超过140万人。58同城网大数据分析显示，今年上半年专车共享领域用工需求同比增长了36.4%。

范必认为，在新经济、新动能作用下，企业不变革就死亡。日本有很多百年老店，但新的百年老店很难再出现。即便是很成功的企业，在市场上占据支配地位的时间也越来越短。

“面对这种形势下，我们管理国有企业很大程度上仍在延用实物管理的方法，主要表现为管人管事管资产，这可能适用于传统工业。在新经济、新动能时代，如何转向管资本为主，如何在管理中体现人才、创新的核心价值，这是国企改革不可回避的问题。”范必称。

**中国需要构建新的政策体系**

面对新经济的兴起，中国也在互联网+、双创、中国制造2025、大数据、物联网等多个领域出台了一系列政策措施。但在范必看来，在扶持政策上还没有一步到位。现在出台的政策大多着眼于生产环节，涉及分配、交换、消费的政策不多，说明政策覆盖面还不够全。

“我整理了各部门出台的政策，看到很多含金量高的政策前面往往冠之以'积极探索'、'有序放宽'、'研究制定'等限定词，说明相关政策一时无法出台，扶持力度还不够。”范必坦称。

他表示，新经济、新动能直接影响到政府管理和社会治理。各种新技术的出现，使信息公开性、管理精细化程度得以大幅提高。社会结构已经出现了重大变化。与以往相比，社会治理对象的期望值更高，公众意见表达渠道增多，瞬时回应难度加大。这就要求政府的组织决策、组织形态、组织方式、组织行为、决策机制等都需要进行深刻的变革。

但一些政府部门仍然在用旧思维管理新经济、新动能。比如，很多扶持政策都要满足一定的条件，而企业是否符合条件要由有关部门进行认定。如果把微软、谷歌放在中国，创立初期可能都难以满足这些条件。

也有一些部门和地方，在新兴业态还没有充分发展的情况下，就急于加强管理，甚至出台逆向调节的措施，对网约车的不同态度，就反映了这一点。

“新经济、新动能的出现，意味着政府管理和服务的对象发生了重大变化，是主动变革、积极引领，还是静观其变、固步自封，这在很大程度上决定着中国未来经济社会发展的命运。”范必称。（完）