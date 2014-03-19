新电改方案上报国务院 电网逐步退出售电--报载

路透上海3月19日 -上海证券报周三报导，中国能源局牵头制定的新电改方案已经上报国务院。新方案以电网逐步退出售电和大用户直购竞价上网为主线，以及电网的财务和调度两者择其一独立。

据介绍，电网逐步退出售电就是所谓的“电改从售电侧起步”。今年全国两会期间，国家能源局副局长史玉波接受媒体采访时曾表示，当下电改将“放开售电侧，让用户选择售电商进行交易。“

在大用户直购电改革方面，建立多买多卖的电力市场，用电企业和发电企业绕过电网自主交易，并拥有自主选择权。核心是电价的市场化，其最终目的都是打破电网公司在电力交易中对发电公司的单一买家地位和对电力用户的单一卖家地位，实现电力交易市场化，逐步形成发电和售电价格由市场决定、输配电价由政府制定的价格机制。

报导引述权威人士称，新电改方案从售电侧改革起步是折中的结果，在此前的课题申报阶段，有关部门的改革思路不一致，如果电网只保留输配权，发电方和用电方直接交易，电价完全市场化，多年来一贯形成的国家定价局面将被改变。

最后意见统一后确定先放开售电价交易。“在剔除电网的过网费，电力完全市场交易后，发电企业只要成本能覆盖，电价的下调是可以预见的，具体来说，购电价有下降空间，而售电则不好说。”他表示。

中国电力体制改革已走过10年漫漫长路，但自厂网分开后市场化改革进展就逐渐慢下来，近年来并未对电改做出实质性的推动和突破。由于煤电矛盾的长期存在，导致发电企业最近数年亏损连连。（完）

(发稿 徐永; 审校 杨淑祯)

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