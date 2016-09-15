中国今年可再生能源补贴缺口预计将突破600亿元人民币--发改委

路透北京/上海9月14日 - 中国国家发改委价格司副处长支玉强本周表示，中国可再生能源补贴资金缺口达数百亿元；此前中国快速扩张可再生能源发电装机容量。

中国是全球最大的煤炭消费国，力图鼓励发展可替代能源；过去五年内，中国实施了包括清洁能源高额补贴在内的一系列优惠政策，风力和太阳能发电装机容量增长超过预期。

但支玉强称，今年可再生能源补贴缺口预计将突破600亿元人民币(90亿美元)。

支玉强周二在可再生能源法研讨会上称，截至2016年上半年，可再生能源补贴缺口累计达到550亿元。

“随着可再生能源新增规模的不断扩大，到年底预计突破600亿还是很有可能的。”

中国可再生能源发电实行标杆电价，光伏电价为每千瓦时0.8-0.98元人民币，风电为每千瓦时0.47-0.6元人民币。火电价格要低得多，在每千瓦时0.3-0.5元人民币。

可再生能源发电标杆电价高出当地燃煤机组标杆上网电价的部分，通过可再生能源发展基金予以补贴，而基金的主要来源是从燃煤发电企业征收的可再生能源电价附加，但支玉强表示，实际征收数额低于预期。

另外，支玉强称，光伏组件价格从一年前的每瓦5元人民币降至3元，推动了光伏发电产业扩张，从而扩大了补贴缺口。(完)