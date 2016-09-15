中国今年可再生能源补贴缺口预计将突破600亿元人民币--发改委

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京/上海9月14日 - 中国国家发改委价格司副处长支玉强本周表示，中国可再生能源补贴资金缺口达数百亿元；此前中国快速扩张可再生能源发电装机容量。
中国是全球最大的煤炭消费国，力图鼓励发展可替代能源；过去五年内，中国实施了包括清洁能源高额补贴在内的一系列优惠政策，风力和太阳能发电装机容量增长超过预期。
但支玉强称，今年可再生能源补贴缺口预计将突破600亿元人民币(90亿美元)。
支玉强周二在可再生能源法研讨会上称，截至2016年上半年，可再生能源补贴缺口累计达到550亿元。
“随着可再生能源新增规模的不断扩大，到年底预计突破600亿还是很有可能的。”
中国可再生能源发电实行标杆电价，光伏电价为每千瓦时0.8-0.98元人民币，风电为每千瓦时0.47-0.6元人民币。火电价格要低得多，在每千瓦时0.3-0.5元人民币。
可再生能源发电标杆电价高出当地燃煤机组标杆上网电价的部分，通过可再生能源发展基金予以补贴，而基金的主要来源是从燃煤发电企业征收的可再生能源电价附加，但支玉强表示，实际征收数额低于预期。
另外，支玉强称，光伏组件价格从一年前的每瓦5元人民币降至3元，推动了光伏发电产业扩张，从而扩大了补贴缺口。(完)
(编译 王琛/王颖；审校 张荻)
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