中国联通和中国电信下周将开售最新版iPhone

路透9月6日 - 下周美国科技巨擘苹果(AAPL.O)将在北京推出最新版iPhone手机，而中国联通(0762.HK)和中国电信(0728.HK)将在几天内运营新款手机。苹果努力透过更快发布新手机，自其第二大市场扳回失地。

本周稍早苹果表示，将于9月11日在北京召开一个卫星视频会议，而此前一天该公司料在美国刚刚发布其最新版iPhone。9月11日的卫视视频会议是苹果首次几乎与美国一样的时间在中国推出新产品，这凸显了中国这一全球最大智能手机市场的重要性。

“通常苹果发布最新产品后，要等几个月才会在中国推出，但眼下中国对于苹果来说是太重要的市场，所以中国成为下周开始销售低端和高端iPhone的首批市场，”一位匿名消息人士称。此人身处这两家电信运营商之一的企业工作，没有授权对媒体发表讲话。

高端iPhone手机名为iPhone 5S，低端的名为5C。

中国联通和中国电信是苹果在中国的电信运营合作伙伴。中国目前是全球最大手机市场，用户超过10亿人。中国联通是中国第二大移动通讯运营商，中国电信名列第三，它们的用户总数为2.66亿人。

中国移动(0941.HK)是目前唯一没有签订iPhone销售合同的电信运营商，尽管市场有传言称，苹果和中国移动可能很快将达成协议。

苹果高端的5S手机可能支持名为TD-LTE的第四代(4G)技术，这或将铺设苹果与中国移动达成协议的道路。中国移动的用户数量是中国联通与中国电信用户总数的两倍多。

三大电信运营商的高层人士都拒绝发表评论。

在北京推出新产品数日后，苹果当前的这两家中国合作运营商均将接受预订。消息人士称，大概要用一周的时间这两家公司将把新iPhone交付到客户手中。

“苹果这么快在中国推出最新款手机是良好趋势，因目前其品牌吸引力正在下降，”Canalys分析师Nicole Peng称，“这是苹果重视中国消费者的一个信号。”(完)

(编译 于春红; 审校 王洋)

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