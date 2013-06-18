新股IPO最快将于7月底重启--消息

路透香港6月18日 - 中国新股IPO（首次公开募股）暂停已超过7个月，不少在审企业对上市融资“如饥似渴”，两位消息人士透露，中国证监会周二已召开新股发行体制培训会，会上要求券商7月底做好IPO准备，参会人士普遍预期新股IPO最快将于7月底重启。

参加会议的消息人士称，周二上午，新股发行体制培训会上，证监会副主席姚刚到会讲话，“从发行部、创业板部布置的具体工作来看，基本可以确定7月底将重启IPO。周三保荐人培训会也将召开。”

上述消息人士还透露，证监会表态将进一步推进新股发行体制改革，按市场化改革，并致力于提高信息披露质量，“证监会官员会上表示，希望券商7月底做好准备，市场普遍预期7月底，IPO会有第一单，后续随着中报的补充，大批IPO批量上市应该在8-9月。”

路透已联络证监会，目前还未有明确的回应。

“是次新股发行改革给予了券商更大的空间，发行端价格证监会不管了，由发起人和保荐机构自己定，但要求信息披露比原来多，定价合理性增加，证监会也不管发行节奏了，上市批文的有限期延展到12个月，之前是7类机构可以询价，现在券商可以自行定评价机构，券商可以自主配售，但信息披露要求变得更高。”一位参会券商资深投行人士称。

自2012年10月10日证监会发审委审核2家企业IPO（首次公开募股）申请之后，至今还未有新股上会。

6月7日，证监会发布了进一步推进新股发行体制改革的征求意见稿，向社会各界公开征求意见。到21日征求意见结束后，监管部门根据征求意见情况进行修订并正式发布。这是第四轮新股发行体制改革。自2009年以来，证监会已经启动了三轮的IPO改革。

此次征求意见稿有几个“亮点”：多方面推进市场化发行机制、强化定价市场约束，引入个人投资者力量、改革新股配售方式等多方面强化了新股发行定价的市场约束，加大监管执法力度。(完)

(记者 赵红梅；审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。