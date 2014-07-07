依顿电子成本轮新股上市后首只结束连续涨停的个股

路透北京7月7日 - 6月份中国IPO再度重启后已有9只新股陆续上市，由于发行定价相对较低，上市以来受到市场热捧并出现连续涨停。但今日新股炒作有降温迹象，7月1日上市的依顿电子(603328.SS)率先打开涨停板，成为本轮新股上市后首只结束连续涨停的个股。

截止北京时间10:45分，该股涨8.99%至32元，盘中最高价为开盘价32.26元近涨停，最低29.36元为上一个交易日收盘价，早盘振幅达9.88%，换手率逾50%。

除依顿电子率先回调，龙大肉食(002726.SZ)因股票交易异常波动，在近三个交易日内累计上涨超过20%而依照深交所规定今日开始停牌自查，而一心堂(002727.SZ)等7股继续上演涨停秀。

依顿电子于7月1日登陆上交所，当天以44.02%的首日涨幅上限报收，随后连续三个交易日封住涨停，上周五该股收报29.36元人民币，较发行价15.31元涨逾九成。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。