中国证监会称将保持目前新股发行速度 年底前不会集中发行

路透北京11月21日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，未来将保持目前的新股发行速度，年底前不会集中安排新股发行，且明年1月核准发行的新股数量将计入今年100家左右的发行工作计划中。

他在新闻例会上称，证监会此前计划从6月到年底发行100家左右，截止目前已核准66家公司发行新股。接下来将按照前几个月的速度均衡安排新股发行，不会在年底集中安排30多家企业发行新股。

他还指出，明年1月份核准发行的企业，仍是依据2014年申报的财务数据，在2014年底前通过发审会会议的，因此从这个意义来说，明年1月核准发行的企业也要计算在100家以内。