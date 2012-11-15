中国新领导层将着力于“重商”和“维稳”--花旗

路透北京11月15日电---中国中共中央政治局七大常委今日集体亮相.花旗集团发布研究报告预计,新一届领导层更可能着力于"重商"和"维稳",未来改革将和以往一样循序推进.

花旗集团中国研究主管沈明高在报告中分析称,七名政治局常委的平均年龄为63岁,所有人都拥有本科或以上学历,其中六人在沿海省份担任过省长或中共省委书记职务,且有四人在"文革"末期曾经在农村任职.

"这和认为新一届领导层更可能'重商'和'维稳'的观点相符合."他在报告中称.

花旗并指出,政治局常委人数从九人缩减至七人,有助於提高决策效率,而除习近平和李克强外,其他常委都将在2017年退休,意味着政策将更加着力于未来五年.

"这个五年是关键的五年,在此期间中国需要为实现可持续发展和恢复对经济前景信心打下坚实基础."报告称.

而"十八大"明确设定"到2020年实现国内生产总值(GDP)和城乡居民收入比2010年翻一番"的目标,同时也要积极稳妥推进政治体制改革.对此,花旗认为,这暗示着新一届领导人的目标是要在质量和数量、在公平和效率之间实现平衡.

沈明高指出,中国改革的步伐和时点都很重要,预计和以往一样改革将循序推进,但改革的成本和复杂度将取决於改革的时间点.

"有两个关键领域需要推进改革,一个是资源配置效率,另一个是为未来十年找到新的经济增长点."他表示.

中国共产党新一届中央政治局七名常委周四正式亮相,习近平担任中央总书记及中央军事委员会主席.中共十八届一中全会选举习近平、李克强、张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽为中央政治局常委.

中国共产党第十八次全国代表大会於11月8日开幕,於14日闭幕.共选举产生中央委员会委员205名和171名候补委员,以及130名中央纪律检查委员会委员.(完)

--发稿 乔艳红; 审校 曾祥进

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。