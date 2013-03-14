背景资料：中国新一届国家领导人一览

路透北京3月14日 - 中国十二届全国人大会议周四确定了新一届国家主席、副主席及军委主席等高层领导人。

去年十八大后接任中共中央总书记的习近平，如市场预期顺利接棒成为国家主席及军委主席。去年未获选中央政治局常委的李源潮，则升任副主席。

以下为新当选的国家领导人履历一览：

**国家主席及军委主席习近平**

习近平,60岁，1953年6月生，是前国务院副总理习仲勋次子。任中华人民共和国主席，军事委员会主席及中共中央总书记。

1975年-1979年，他在清华大学化学工程系学习。毕业后先后担任国务院办公厅、中央军委办公厅秘书，河北省正定县县委书记，福建省省长，浙江省副省长、代省长以浙江省委书记，2007年被调往上海担任市委书记。

在2007年秋举行的中共十七大上，习近平由中央委员入选由九人组成的中共中央政治局常委，并出任中央书记处书记。

2010年10月28日，习近平当选中央军委副主席。

自十八大确立为最高领导人后，习近平在反腐上显示出强硬作风，他指出要坚持“老虎”、“苍蝇”一起打，把权力关进制度的笼子里。

对于他将执掌中国的未来五年，甚至是十年的时间，各界普遍认为他有望以更大的魄力，推进中国的各项改革.

习近平的妻子彭丽媛是中国知名民族歌唱家.

**国家副主席李源潮**

李源潮，63岁，1950年11月生，2007年至今任中共中央政治局委员、中央书记处书记，中央组织部部长，曾多次强调反腐。

李源潮出生在江苏的一个高级干部家庭，父亲李干成为中共常州地委第一副书记。文革前，李干成曾担任上海市委常委、上海市副市长。1968-1972年期间，李源潮被安排到江苏省大丰县上海农场劳动。

2002-2007年，他在担任江苏省委书记期间，当地人均收入和经济发展均呈现出快速增长，同时在招商引资的过程中吸引了包括福特、三星和卡特彼勒在内的全球工业巨头。

他早年曾分别就读于上海师范大学和复旦大学数学系，1988-1991年在北京大学光华管理学院获理学硕士学位，师从知名经济学家厉以宁，之后于1991-1995年在中央党校研究生部科学社会主义专业学习，并获法学博士学位。

李源潮近期提出,中国企业要更好地走出去,亟需培养造就更多的了解国际市场、通晓国际规则、熟悉他国文化、善于跨国经营的知名企业家.

注：资源来源均来自中国政府官方网站。