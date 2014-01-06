中国2013年新增信贷8.9万亿元 贷款余额同比增14.2%--消息

路透香港1月6日 -三位银行消息人士周一透露，中国银行业2013年工作会议于今日召开，银监会主席尚福林通过视频发表了讲话。会议并传出2013年的全部新增信贷为8.9万亿元人民币，贷款余额同比增速为14.2%，不良贷款率1.05%。

银监会主席尚福林并通过视频向银行系统发表了讲话，指出银行业要切实防范地方平台、产能过剩、影子银行等七类风险。

“尚主席讲的防范七大风险引人注目，应该也是今年的工作重点。”与会的消息人士指出。

尚福林在讲话中还强调，银行要紧盯同业业务风险，管好流动性，加强主动负债的管理能力；而利率市场化带来的经营风险，也需要加强研究和防范。

此外，还应该防范房地产贷款风险；以及防范科技信息技术的风险。

路透已联系过银监会，但截至发稿为止，尚未获得答覆。

值得一提的是，有关国务院下发对影子银行监管的文件内容也于今天报出，显示防范风险已成为中国银监会未来工作的重中之重。（完）

(记者 毕晓雯; 审校 杨淑祯)

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