分析师看中国4月新增贷款及M2

路透北京/上海5月12日 -中国人民银行周一公布，4月新增人民币贷款7,747亿元，低于路透调查中值的8,800亿元；4月末广义货币供应量(M2)同比增长13.2%，路透调查中值为12.2%，而上月12.1%的增速曾创出有数据记录以来新低。

数据并显示，4月末人民币各项贷款余额同比增长13.7%，低于路透调查中值13.9%的水平。

此外，初步统计，2014年4月中国社会融资规模为1.55万亿元，比去年同期少2,091亿元。

主要数据:

--中国2014年4月新增人民币贷款7,747亿元，路透调查中值8,800亿元

--4月末M2同比增长13.2%，路透调查中值12.2%

--4月末人民币贷款同比增长13.7%，路透调查中值为13.9%

以下为市场人士的评论:

--国信证券 宏观分析师钟正生

短期贷款环比遭到压缩，中长期贷款占比大幅回升，可能跟政策上的引导有关，因为中长期贷款在新增贷款中的占比，一直是考察银行信贷支持实体经济力度的重要指标。另外，目前微刺激的政策比较多，不排除一些中长期项目已经启动了，都会推动中长期贷款的增长。

不过这些不应该理解为银行对未来经济的预期乐观，因为4月份银行的风险偏好是下降的，对长期资产也比较谨慎。但对通缩的预期也会下降，从物价指数来看，虽然4月份的数据比预期低，但二季度猪肉的去库存接近尾声，物价下拉的作用在减弱；翘尾因素也会比较高，整体经济下滑的速度在放缓，通缩的可能性不太大。

且从M2的水平来看，是明显高于预期的，这说明货币条件目前还是宽松的，这会对下一步的宽松预期形成制约。值得注意的是一般性存款的负增长，2011年以来连续几年，一般性存款的4月的环比负增长还是同时伴随当月m2余额的负增长，但今年m2环比是正增长的，这可能和部分存款变成货币基金，而这部分同业存款计入M2有关。

--中金债券研究

4月份M2增速为13.2%，高于市场普遍预期的12.2%，也高于我们此前预期的12.4%。从社会融资总量的角度来看，基本与预期相吻合，但由于增量低于去年同期，社融余额的增速从上个月的16%下降至15.5%。

M2与存款增速背离，存款偏低制约社融增速回升，非标转标取得阶段性成果，政策仍需要有针对性的提高广义流动性而非狭义流动性。总体来看，目前社融和M2的增速仍偏低，较为宽松的狭义流动性向广义流动性的传导效率受到非标限制、贷款额度限制以及存款分流等因素受到制约，一些有针对性的政策放松可能比简单的降准增加狭义流动性更为有效。

--中信宏观研究

4月M2增长13.2%，高于市场预期的12.0%和我们预期的12.3%，4月新增贷款7,747亿元，低于我们预期的9,500亿元和市场预期的8,600亿元。信贷和企业债券等表内融资上升导致M2增速回升。表外融资将受到进一步控制，未来规模增长将明显下降。4月利率季节性回升，流动性依然较宽松。定向宽松和完善货币政策传导将是未来政策的重点，我们一直强调保持货币政策宽松不需要全面降准就可以实现，从近期货币增速的上升和市场利率的表现已经验证了我们的判断。

未来政策判断是：稳健的货币政策取向短期不会改变，但是政策仍将做出微调，政策仍将向宽松方向调整。具体而言，一是未来仍有可能定向宽松，如对中小企业、棚户区改造、高科技行业等领域采用定向宽松政策；二是完善货币政策传导机制，以此来降低实体经济的融资成本，这些政策包括对银行表外业务的规范等措施，使沉淀在金融体系内部的资金进入实体领域。5月信贷可能有所上升，预计增长8,500亿左右，考虑到去年同期基数较低，而M2增速可能继续回升，预计增长13.5%左右。

--民族证券高级宏观策略分析师 陈伟：

4月货币金融数据同比增速略好于预期，尽管4月存款减少规模多于去年同月，但3月过高的基数效应仍使得4月M2同比增速回升。4月社会融资规模总体表现也略好，而其中中长期贷款保持较大占比，债券净增规模不低，这意味着经济下滑趋于放缓。

目前看，今后基建投资会增加，从而对冲房地产和制造业投资增速放缓，而欧美经济复苏也可能推动外贸对经济成长呈正贡献，消费有望保持平稳，今年经济增速有望保持在7%附近。

从政策上看，政府会延续弱刺激政策基调，短期内不会采取降低存款准备金率等强刺激政策。

--招商银行总行金融市场部高级分析师 刘东亮：

M2增速大幅好于前值和预期值，如果这是M2增速拐点的话，或者M2不会表现的比3月更差的话，那么对刺激总需求应该会有作用，二、三季度经济企稳的概率在增大，也意味着全面放松的几率在下降；但是信贷增长偏弱，根据我们的了解，除了银行信贷资源偏紧之外，企业的需求也确实在冷却，但信贷需求有一定滞后性，还无法体现近期稳增长政策的效果，关键还是要看5、6月的各项数据，在微刺激政策之下数据是否企稳，我们估计经济短期将有改善，但也不会转为乐观，只要不再恶化，降准等手段就很难见到。

社会融资规模还算正常，与一季度末相比有一个规律性的回落，贷款与非贷款占比也变化不大，但是社融的单月绝对规模已经低于去年的，一方面反映需求偏弱，一方面也反映对同业表外业务的治理取得效果。

--兴业银行资金营运中心宏观分析师 肖丽：

4月M2同比增速较高，应该跟理财资金季节性入表和出表的波动有直接的关系。

2010年之前，单月社会融资规模和M2增量的差额多在5,000亿元人民币以内。2011到2013年之间，差额迅速扩大至一万亿元以上。今年3月理财回表没有2011到2013年那么多，4月份出表的也就少，单月差额回落到7,000亿元左右。2013年出表多，2014年出表少，所以M2同比增幅高了。

我不认为外汇占款对M2大增的影响会很大。从4月外汇走势和外币贷款的数据推断，4月的外汇占款不会高。

从社会融资规模、M1、信贷数据看，金融对经济的支持力度可能不够。按我的一个相关监测指标看，现在金融对经济支持同比增速比去年同期要低3个百分点。

但管理层又不能在数量上宽松，条件不具备，应该是挺纠结的。只能做一些结构性的支持，比如说把负债利率降下来。

4月委托和信托贷款增量仍不高，就应该和监管关注有关。

从去年二季度后，央行就在控制同业了。今年一季度信贷投放并没有很多，未来额度应该都要投出来。从这个角度看，我认为未来M2同比在13%-14%之间波动的可能性较大，再回落至13%以下的可能性较小，政策放松的条件还是不具备。

--三菱东京日联银行(中国)金融市场首席分析师 李刘阳：

4月M2同比增速达13.2%，可能是有一种存款是统计在M2当中的，但不统计在金融机构的存款当中的，比如说非金融机构的人民币存款在增加，是不是把这类当做同业存款来算，当前数据没有支持，这算是我们的猜测吧。

4月份的新增贷款没有大幅超出我们的预期。不过今年非标压的很厉害，可能社会融资比以往更多的要依赖信贷，这一点上也许存在压力。那么今后可能采取的很多种方法，无论是全面降准也好，还是商业银行发行优先股也好，其实都是对银行信贷扩张的一种支持。且我们认为下半年存全面降准可能性。

--中国银行战略发展部主管 温彬：

M2增长超出预期而且增速在13%以上，信贷又没有较大投放的基础上，我觉得外汇占款、财政投放可能贡献较大，4月以来有针对型基建投资，积极财政也在陆续投放。

另一方面数据也说明，货币供给增长满足实体经济增长的需要，在总量保持相对稳定的情况下如何把资金用于支持重点发展的行业，这需要信贷窗口指导，或定向准备金的调整政策。

--澳新银行中国经济师 周浩：

M2增速回升值得关注，从总量看，去年4月M2环比是下降的，今年4月份则是上升的，这是最大的变化。其他数据如新增贷款基本符合预期，不太理想，主要是金融机构还是比较谨慎。从资产端看是符合预期的，而从负债这端来看，目前还看不太清楚。货币政策暂时仍会比较平稳，不会有太大变化。

--齐鲁证券宏观研究员 杨超：

社会融资数据显示，表外业务继续缩减，不仅信托贷款同比减少，委托贷款也开始减少。但是股票融资和企业债券经融资对冲了表外业务下滑，后期由于利率低位和IPO逐渐放开，两者将继续同比好转。

同时，中长期贷款大幅低于市场预期，主要的原因在于存款同比大幅减少，银行受制于存贷比要求放贷能力受到限制。人民币存款减少6,546亿元，同比多减5,545亿元，其中居民户存款和非金融企业存款都同比大幅减少，金融创新对存款的搬家作用仍然继续。

整体来看，近期经济数据出现企稳迹象，但是社会融资余额增速继续下滑，尽管央行认为M2增速相对合理，但是人民币贷款显然受到存款限制，央行在近期的货币政策执行报告里强调货币政策预调微调，因而我们认为近期全面降准可能性不大，还是会像前期推出针对诸如农业等结构性宽松政策。

--国泰君安宏观分析师 薛鹤翔：

4月M2增长13.2%，高于市场预期及国泰君安预测，M1增长5.5%，低于预测，M2增速重新回到13%以上，超出市场预期，我们认为这主要是央行微调所致。

新增信贷7,747亿元，低于市场预期，同比少增176亿元，社融规模1.55万亿，同比少增2,091亿元，委托贷款、信托贷款、未贴现的银行承兑汇票合计同比少增3,306亿元，表明表外收缩进一步加剧。

稳增长以来，央行微调趋松的态势在二季度将进一步增强，定向宽松的范围会扩大。

--民生银行金融市场部首席分析师 李志强：

4月数据，除了信贷有点低，其他都可以说是不温不火。至于货币政策，现在应该还是在观望期。如果二季度经济数据真的比较差，不排除届时会有放松的政策出来。但从之前官方言论看，即使出力度应该也不会太强。有可能降准，当然也可能会有一些诸如公开市场操作利率等其他价格工具配合。

--东莞银行金融市场部分析师 陈龙：

M2同比增长13.2%，超出市场预期，这一方面由于去年基数较低的原因，另一方面由于当前货币政策宽松；人民币贷款低于小幅预期，反映当前商业银行表内业务谨慎，特别是对待房地产和其他相关的投资领域。

人民币存款减少比较符合我们的预期，反映了利率市场化背景下的金融脱媒和上季末冲存后的阶段性减少；银行间货币市场利率的低位则反映了当前银行间流动性宽松，与我们的预期相符，也是央行在稳增长方面的动作和当前宏观衰退性宽松在金融货币领域的反映。

**相关背景**

--中国央行发布一季度货币政策执行报告称，未来一段时期中国经济有望保持平稳运行，将继续实施稳健的货币政策，保持政策的连续性和稳定性。

--中央政治局4月下旬举行会议提出，要保持宏观政策的连续性和稳定性，财政政策和货币政策都要坚持现有政策基调；要坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的基本思路，根据形势变化适时调整其内涵。(完)

(发稿 中文新闻部; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。