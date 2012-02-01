中国首月新增贷款或难破万亿--报载

路透上海2月1日电---21世纪经济报 道周三援引权威人士透露,中国今年1月份信贷投放并不比往年多,全部新增贷款规模或在7,500亿至8,000亿元人民币间,将不会延续2009年以来新年首月超万亿的定律.

报导称,截至上周六(1月28日),工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(601988.SS)(3988.HK)、建设银行(0939.HK)(601939.SS)四家大型国有商业银行新增人民币贷款约3,000亿元,股份制银行新增规模在1,000亿以上.以此推算,1月份前28天,银行业全部新增贷款规模或在7,500亿-8,000亿.

这也意味着,2012年1月份新增贷款若想突破1万亿,那麽剩下的三个工作日需突击放贷2,000-2,500亿元,这确有不小的难度.

除了当月的春节因素造成有效工作日减少以外,受季节性因素影响,存款波动在加大,也是造成贷款减少的重要原因.

权威人士透露,截至1月中旬,四大国有银行存款流失高达8,000亿,"存款不够了,春节後估计大家还得压一压贷款."另外,宏观经济下行趋势日益明显,企业贷款需求也有所减少.

此前，工、农、中、建四大银行已初步设定2012年信贷投放规模,分别为8,500亿元、6,500亿元、6,000亿元和7,500亿元左右,与2011年初设定的新增贷款目标相比,除农行略有下降外,其他银行均有所上升.

去年12月新增人民币贷款为6,405亿元,去年全年人民币贷款增加共为7.47万亿元,(完)

--发稿 曲伟治; 审校 杨淑祯

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