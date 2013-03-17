中国各部委新任掌门人尘埃落定 周小川续任央行行长受关注

* 全国人大产生新一任部委掌门

* 周小川续任央行行长，新财长为楼继伟

* 人大代表对央行行长赞赏之余亦有顾虑

路透北京3月16日 - 中国全国人大会议周六产生了各部委掌门人，新一任负责人包括：发改委主任徐绍史，央行行长周小川，财政部长楼继伟，商务部长高虎城等。

其他部委新任领导还包括：外交部部长王毅，住建部部长姜伟新，工信部部长苗圩，环保部部长周生贤，人力资源部部长尹蔚民，国土资源部部长张大明，农业部部长韩长赋，审计署审计长刘家义，水利部部长陈雷，科学技术部部长万钢等。

国家财经官员和重点金融机构负责人的去留一直备受关注，而核心部委之一的央行行长周小川自然聚焦更多目光。

在全国人大会议间隙受访的人大代表在对周小川赞赏有加之外，亦顾虑65岁的周小川能否应付央行繁重的工作。

全国人大会议的选举结果显示，继续担任央行行长一职的周小川的赞成票为2,753票，反对票为158票，弃权票为41票。

选举结果并显示，财政部部长楼继伟的赞成票为2,905票，反对票为37票，弃权票为10票。继续担任住建部部长姜伟新的赞成票为2,735票，反对票为181票，反对票为36票。

河北团一人大代表表示，对周小川充满期待，因为他领导经验丰富，也是从基层做起来”。陕西代表团一人大代表亦称，以中国目前在世界经济中的地位，需要一位他这样具有国际声望的央行行长。

而安徽团人大代表在会议间隙称，总体都比较满意，但美中不足的是央行行长周小川的年纪太大了，“央行工作很繁重，现在经济形势那么复杂，（中国）应该找有精力，更年富力强的人来（当央行行长）。”上述人大代表称。

另一个江苏团人大代表亦表示，央行周小川的年纪偏大，但他认为，周小川又是政协副主席，央行行长可能是个过渡性安排，“中国这么大找个合适（央行行长）人选不容易。”

周六举行的全国人大第六次会议最终决定国务院副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、中国人民银行行长、审计长、秘书长的人选，并表决第十二届全国人民代表大会各专门委员会主任委员、副主任委员、委员名单草案。

此前，全国人大会议周四决议通过习近平正式当选为中国国家主席和中央军事委员会主席，李源潮当选中国国家副主席；周五决议通过任命李克强为国务院总理，范长龙和许其亮为中央军委副主席。（完）

(发稿 沈燕/谢衡/李文科; 审校 屈桂娟)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。