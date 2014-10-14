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中国财经 | 2014年 10月 15日 星期三 07:24 BJT

中国前三季度新登记注册企业同比增逾五成--国家工商总局

路透北京10月14日 - 中国改革注册资本登记制度激发了市场活力，尤其对第三产业带动明显。新华社周二援引国家工商总局数据称，今年前三季度全国新登记注册企业264.8万户，同比增长52.44%；注册资本13.42万亿元人民币，同比增长99.76%。

工商总局数据并显示，1-9月全国新登记注册企业中第三产业企业数量为208.21万户，同比增长57.47%，在全部新增企业中占比高达78.63%。

报导并称，1-9月新增个体私营经济从业人员持续快速增长，截至9月底实有从业人员2.4亿人，较2013年底时增长9.91%；其中第三产业新增1,738万人，占增加总量的约八成。

国务院今年2月印发注册资本登记制度改革方案，放宽注册资本登记条件，取消有限责任公司最低注册资本3万元、股份有限公司最低注册资本500万元等限制，也就是说理论上可以“一元钱办公司”。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)

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