中国前三季度新登记注册企业同比增逾五成--国家工商总局

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透北京10月14日 - 中国改革注册资本登记制度激发了市场活力，尤其对第三产业带动明显。新华社周二援引国家工商总局数据称，今年前三季度全国新登记注册企业264.8万户，同比增长52.44%；注册资本13.42万亿元人民币，同比增长99.76%。
工商总局数据并显示，1-9月全国新登记注册企业中第三产业企业数量为208.21万户，同比增长57.47%，在全部新增企业中占比高达78.63%。
报导并称，1-9月新增个体私营经济从业人员持续快速增长，截至9月底实有从业人员2.4亿人，较2013年底时增长9.91%；其中第三产业新增1,738万人，占增加总量的约八成。
国务院今年2月印发注册资本登记制度改革方案，放宽注册资本登记条件，取消有限责任公司最低注册资本3万元、股份有限公司最低注册资本500万元等限制，也就是说理论上可以“一元钱办公司”。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)
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路透北京4月17日 - 中国一季度经济数据大面积好转，包括工业增加值、固定资产投资等均大幅增长，有力拉动首季GDP(国内生产总值)同比增速超市场预期，并创一年半新高；加上此前外贸数据劲升，分析人士认为，经济运行一改过去几年持续不断回落的态势，企稳回升迹象非常明显。
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。