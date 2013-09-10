博客：中国出入境管理新规令外企苦恼

记者 Michael Martina

中国的出入境管理新规将外国人居留许可的办理时限延长至15个工作日，这令在华的外籍企业高管感到焦虑，认为这会影响他们在中国境内以及境外的商务旅行。

这强化了一些人的看法，即在中国做生意的难度加大，尤其是在中国掀起反垄断浪潮的背景下。有些外籍高管认为中国反垄断调查主要针对外企。

美国康永华律师事务所移民律师Gary Chodorow称，延长外国人居留许可办理时限的规定，引起了外籍人士的许多抱怨。

“企业介意的是利润。不能旅行，就没法开展业务，就不能赚钱，”他说道。

前述外国人居留许可办理时限新规今年7月1日生效。中国官员表示，此举旨在应对来华外国人增多的情况，同时也为了保护国家安全和社会秩序。

外国人居留许可由中国公安机关办理，每年续期。

Chodorow认为，中国此项新规的目的并非为了鼓励外国公司更多雇用中国籍高管，也不是为了给跨国公司添麻烦。

他说：“我想，他们可能没有预见到商界的顾虑。”

中国在发布此项新规前，看来未征求过外国企业或外籍人士的意见。

“（外国人居留许可）办理时限要15天，这实在太久了。对众多住在中国、需要旅行的人而言，太麻烦了。”中国欧盟商会秘书长唐亚东（Adam Dunnett）称。（完）