博客：中国出入境管理新规令外企苦恼

博客：中国废除养老金“双轨制” 迈出收入分配公平一大步
中国被诟病多年的机关事业单位与企业养老保险制度“双轨制”，终于被正式废除，意味着中国社会收入分配向公平迈进一大步。不过，对于刚起步的机关事业单位养老保险并没有结余，却也引发是否会吞蚀中国现有3万多亿元人民币企业养老资金结余的疑虑。
记者 Michael Martina
中国的出入境管理新规将外国人居留许可的办理时限延长至15个工作日，这令在华的外籍企业高管感到焦虑，认为这会影响他们在中国境内以及境外的商务旅行。
这强化了一些人的看法，即在中国做生意的难度加大，尤其是在中国掀起反垄断浪潮的背景下。有些外籍高管认为中国反垄断调查主要针对外企。
美国康永华律师事务所移民律师Gary Chodorow称，延长外国人居留许可办理时限的规定，引起了外籍人士的许多抱怨。
“企业介意的是利润。不能旅行，就没法开展业务，就不能赚钱，”他说道。
前述外国人居留许可办理时限新规今年7月1日生效。中国官员表示，此举旨在应对来华外国人增多的情况，同时也为了保护国家安全和社会秩序。
外国人居留许可由中国公安机关办理，每年续期。
Chodorow认为，中国此项新规的目的并非为了鼓励外国公司更多雇用中国籍高管，也不是为了给跨国公司添麻烦。
他说：“我想，他们可能没有预见到商界的顾虑。”
中国在发布此项新规前，看来未征求过外国企业或外籍人士的意见。
“（外国人居留许可）办理时限要15天，这实在太久了。对众多住在中国、需要旅行的人而言，太麻烦了。”中国欧盟商会秘书长唐亚东（Adam Dunnett）称。（完）
中国被诟病多年的机关事业单位与企业养老保险制度“双轨制”，终于被正式废除，意味着中国社会收入分配向公平迈进一大步。不过，对于刚起步的机关事业单位养老保险并没有结余，却也引发是否会吞蚀中国现有3万多亿元人民币企业养老资金结余的疑虑。
俄罗斯金融危机对周边前苏联国家的伤害越来越大，这可能会葬送俄罗斯总统普京打造欧亚经济联盟（EEU）以与美国和欧盟竞争的梦想。
国际原油价格从去年中至今重挫六成，而中国成品油价同期跌幅却不足三成，究其原因，两个月内三次毫无顾忌地上调成品油消费税抵减了部分油价跌幅。尽管“加税没商量”的做法从中国目前规章看并无违规，但另一方面也凸显中国在税收法定性方面的不足。