国家级调研组建议河北张北打造万亿级新能源特区--报载

路透上海10月17日 - 据中国证券报周五报导，由原中科院院长路甬祥院士牵头的国家级调研组近日完成一项报告，提议国家在河北张家口市张北县一带建立新能源“特区”，预计总投资达万亿元人民币以上。目前，该报告已经完成并上报高层。

近期，围绕京津冀地区雾霾治理“攻坚战”的政策措施正在不断酝酿加码。为化解京津冀地区大规模“减煤压煤”而导致的能源消费缺口问题，加快清洁能源替代在被提上议事日程。调研组报告提出，计划未来10到15年内，建成京津冀地区最大的风电、光伏及光热项目集群，暨国家级的新能源前沿技术示范项目基地，项目总规模达逾2,000万千瓦。

报告提议，未来10到15年内，张北地区新建新能源项目并网装机规模分别为：太阳能光伏发电500万千瓦，风力发电1,500万千瓦，太阳能光热发电500万千瓦，建成国内新能源及储能前沿技术示范，京津冀清洁电力外输重要基地。

近年来，河北省尤其是坐拥丰富风能及太阳能资源优势的张家口市张北地区，已开始推进建设“华北地区最大新能源基地”战略。近期，广东恒大集团签约在张家口三年内投资900亿元建设920万千瓦太阳能光伏发电。

截至今年上半年，张家口市风电装机容量达600.5万千瓦，并网574.5万千瓦；光伏发电装机并网16万千瓦，均居全国地级市前列。

业内人士指出，当前京津冀地区雾霾治理各项重点任务均相继落实，加快可再生能源替代也渐渐被提上议事日程，这和国家当前“开工一批可再生能源项目作为经济‘稳增长’措施”的提法相契合。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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