股市及楼市大涨正成就中国新一代财富梦 深圳首当其冲

中指院刚刚公布的5月百城住宅均价显示，100个城市中，住宅价格环比上涨的城市个数为48个，较上月增加9个。深圳涨幅居首，上涨4.69%。而股市大涨，尤其是深圳创业板飙升和新三板的火爆更造就了一批股市新贵。这让生活在深圳的人感受尤为明显。事实上，自去年下半年以来中国股市的牛市行情创造出的财富效应正潜移默化地影响着中国经济，文化和社会生活的方方面面。用“全民炒股”来形容并不过份。路透