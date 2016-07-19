国务院调整自贸区相关法规 松绑外商投资范围并由核准改备案

路透北京7月19日 - 为保障自由贸易试验区有关改革开放措施依法顺利实施，中国国务院周二发布关于在自贸区暂时调整相关法规的决定，松绑外商投资范围，同时暂时停止实施外商投资项目核准（国务院规定对国内投资项目保留核准的除外），改为备案管理。

刊登在中国政府网的文件称，在负面清单之外的领域，暂时停止实施外资企业分立、合并或者其他原因导致资本发生重大变动审批，暂时停止实施外资企业注册资本减少、增加、转让审批，均改为备案管理。

允许外商以独资形式从事矿井瓦斯利用，汽车电子总线网络技术、电动助力转向系统电子控制器的制造与研发，从事与高速铁路、铁路客运专线、城际铁路配套的乘客服务设施和设备的研发、设计与制造，与高速铁路、铁路客运专线、城际铁路相关的轨道和桥梁设备研发、设计与制造，电气化铁路设备和器材制造，铁路客车排污设备制造。

针对福建自贸区的调整还包括：对从事农作物（粮棉油作物除外）新品种选育（转基因除外）和种子生产（转基因除外）的两岸合资企业，暂时停止实施由大陆方面控股的要求，但台商不能独资。

此次调整涉及《中华人民共和国外资企业法实施细则》等18部行政法规、《国务院关于投资体制改革的决定》等四件国务院文件、《外商投资产业指导目录（2015年修订）》等四件经国务院批准的部门规章的有关规定。

文件并要求，国务院有关部门和天津市、上海市、福建省、广东省政府要根据上述调整情况，及时对本部门、本省市制定的规章和规范性文件作相应调整，建立与试点要求相适应的管理制度。（完）

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