中国资管业务禁止行为修订版征求意见 细化规定增加操作性--报载

路透上海5月18日 - 据上海证券报周三报导，《证券期货经营机构落实资产管理业务“八条底线”禁止行为细则》修订版上周在部分机构间征求意见，这较旧版细则增加了许多更为细化的规定，增强了规范的可操作性，有利于从业机构和从业人员厘清合规边界，明确行为标准。

具体来看，新规定对投资顾问进行引导和规范，明确了投资顾问应承担的职责和义务，进一步规范了资产管理业务聘用投资顾问的行为；对杠杆比例进行调整，有效地防范了高杠杆下带来的高风险，增强了整个行业在出现极端市场情况下抵抗风险的能力，也有效地避免了杠杆叠加下的止损机制给市场带来的冲击。

新规还进一步细化规定资金池行为，有利于证券公司开展资产管理业务中对禁止性行为的合规把握，便于在业务开展中进行遵循适用；禁止不当销售推介行为，防止不合格投资者进入市场，有效地做到“合适的产品出售给合适的投资者”；明确纪律处罚要求，加强证券期货经营机构的行业自律性，提高合规意识。 征求意见稿在规范杠杆的同时，明确了存续资产管理计划的适用情况，并给予存续产品缓冲安排。报导引述接近监管层人士称，这可以实现新老监管标准的平稳过渡，减少对存续产品以及相关投资者的影响，不会对市场造成过度冲击。 中信证券报告指出，征求意见稿将私募基金管理人纳入自律管理范畴，同时对资产管理业务从事违法证券期货业务活动或者为违法证券期货业务活动提供交易便利作出明确禁止性规定，加强了对整个资产管理业务的行业规范，有利于整个行业以及行业行为形成统一合规标准和行为底线。

2015年3月公布的“八条底线”细则，其规范对象包括券商、基金管理公司、期货公司及其依法设立的从事私募资产管理业务的子公司。细则共有八项禁止性规定，例如不得存在非公平交易、利益输送、利用非公开信息交易；不得利用资管计划进行商业贿赂；不得开展资金池业务；分级资管计划的杠杆倍数不得超过10倍等。（完）