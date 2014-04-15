中国新三板交易平台一期5月上线

路透北京4月15日 -中国全国中小企业股份转让系统公司(“新三板”)总经理助理隋强周二表示，新三板交易支持平台将分两期上线，5月份上线的一期将支持协议转让、两网及退市公司股票的集合竞价转让等功能；做市转让功能预计将于8月份上线。

他透露，一期交易支持平台上线后，单笔报价委托股数最低数量从30,000股调整为1,000股；并增加自动匹配成交功能，对于价格相同、方向相反的投资者定价委托，如果投资者未在规定时间内完成人工点击成交确认，系统将在收盘时进行自动匹配成交。

他并表示，结算模式将调整为多边净额担保交收，即由中国结算为挂牌公司股票转让提供净额担保交收服务，当日收盘后进行清算并办理股票过户和资金簿记处理，次日完成资金交收。

“这是两个比较重要的时点。”他表示。

他指出，交易系统成功上线后，新三板的交易平台将从深交所的交易系统正式切换到新三板交易支持平台。

针对市场关心的做市商T+0交易制度问题，他解释称，新三板采用的是传统竞争性做市商制度，做市转让时间内，投资者之间不能成交。做市商当日买入的做市股票，买入当日可以卖出。

此外，每个转让日15:00做市转让时间结束后，还有30分钟的做市商间转让时间。该段时间主要目的是供做市商调剂库存，因此，该时间段内做市商买入的股票，买入当日不得卖出。（完）

(发稿 张晓翀；审校 林高丽)

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