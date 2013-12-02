中国股市新政料影响流动性结构

2013年11月5日，在北京拍摄的100元面额的人民币。 REUTERS/Jason Lee

* 股市新政将影响流动性结构分布，但对总量影响有限

* 优先股可能形成债市分流压力，但受扩容规模影响

* 权益融资增加有望降低信用市场系统性风险

作者 徐永/康熙泽

路透上海12月2日 -中国资本市场启动新股发行体制改革，优先股试点及IPO重启新政，权益类直接融资工具供给的增加，预期将影响银行间流动性结构分布，造成时点扰动，但对流动性总量影响有限。

而中国债券市场特别是信用债的分流压力，也将因优先股的推出而短期显露，但这种替代效应大小受未来优先股股息率绝对水平，及规模扩容速度影响。

“银行体系流动性会有影响，但不至于像2007年时期那样影响巨大，当时是牛市，现在是熊市，另外打新热情能否持续也有不确定性。”兴业银行首席经济学家鲁政委认为。

中国股市沪综指.SSEC受股市新政影响，周一收跌0.59%，不过上证可转债指数.SSECB则上涨0.20%，因银行正股受益优先股资本补充的利好，也推升了可转债的走势。

不过中长期而言，可转债市场因IPO及优先股的资金分流，仍面临和纯债类似的调整风险。今日现券价格多下跌，但受中国股市新政的影响有限，主要还是来自于上周的获利回吐的压力。

根据中国证监会的信息，料到1月份，新股发行改革的相关准备工作才能完成，IPO届时才有望重启，而政策组合对债市资金面及资产端配置的影响，也只有到时才可能发生实质性影响。

不过私募基金鹏扬投资总经理杨爱斌同时指出，企业权益融资比例的提高，能增厚资本实力，整体降低企业债务杠杆，降低信用市场的系统性风险，长远而言对信用市场又形成利好。

**流动性结构差异**

无论是普通股还是优先股，由于都是直接融资，对银行体系流动性而言，主要影响的都是结构而不是总量，比如从个人存款转为企业存款。

而从结构性角度而言，不同市场和不同机构的影响也将不同。

比如交易所回购市场，由于散户资金供给的比例较大，散户打新资金的转移，料将对IPO打新时期的回购利率形成显着影响。

银行间市场的流动性结构性差异，则涉及网下和网上配售期间，资金在不同验资行之间的分配。

“IPO重启还是会对银行间资金面有所影响的。打新股可能对货币基金跟债券基金产生替代分流效应，此外还会分流回购资金的供给，资金的需求上升了，银行间资金应该会受影响更紧张。”上海一位券商交易员介绍。

不过，她指出，IPO再次开闸因素对银行间资金面的负面影响或不如交易所。

由于网上配售一般是投资者在各自开户行验资，不会改变资金的银行分布，但网下配售则是主承指定的银行验资，这种开户行和验资行之间的来往，形成的资金扰动也一般比网上配售大。

而根据此次新政，网下配售采用承销商自主配售模式，比例也会倾斜提高，这将加大网下配售部分的资金波动。

另外，网上配售此次引入的类市值配售模式，要求“持有一定数量非限售股份的投资者才能参与网上申购，网上配售应综合考虑投资者持有非限售股份的市值及申购资金量，进行配号、抽签。”

由于不知道是采用市值标准还是资金量，若是后者，料也将形成较大影响。

流动性的时点及机构分布扰动，除了影响货币市场资金利率，最终也会对债市走势形成压力。

比如债券基金、货币基金及券商，因投资者打新的投资，料将面临赎回压力，并同步影响对债券的投资。

宏源证券固定收益研究主管邓海清认为，回顾过去比较有参考的三次IPO开闸对债市的影响，发现最近的两次确实有引发货币市场资金面的紧张和债券收益率的上行。

但是再考察又发现，过去两次债券收益率的上行又与当时经济存在过热，通胀快速上行，央行曾有货币紧缩的动作，或者说是倾向有关，所有政策面、基本面又和IPO开闸的影响叠加在一起，难以区分各个因素具体影响有多大。

“现在的情况与以前相比，首先我们认为(IPO重启)会有一定冲击这是肯定的，但是冲击力远不及近两次的情况，目前增长和通胀的情况，都还不至于让央行采取一个趋势性的货币政策收紧，所以这次IPO重新开启的影响更具短期性，而非长期性。”他认为。

**优先股挤压债券投资需求**

除了流动性的结构扰动令债市可能承压，优先股对债市投资需求的潜在分流又是另一威胁。

由于银行一级资本补充的压力，有业内人士透露，此次优先股试点较有可能从两家银行及另两家非金融央企率先启动。

但对债市投资资金的分流，则取决于未来优先股股息率较同业及同类债券资产是否有吸引力。

北京一家券商分析师介绍，若要明显挤压债券，股息率可能需要达到7%的水平，但这可能是一些企业初期所不能承受的，因此实际压力可能需要看未来优先股供给的速度，以及是否有一些创新条款设计影响。

浙江敦和投资宏观策略总监徐小庆认为，优先股及IPO能否实际扩容是判断对明年债市影响的关键，如果央行货币政策明年继续收紧，就会影响IPO的实际供给；另外即使优先股初期每年能达到2,000亿，对债市的影响也将有限，判断这次新政对债市的影响，要看其最终的规模是否足够大。

“因此这些政策对市场肯定有结构性影响，但不应该夸大。”他表示。

鲁政委认为，对于优先股，除了要看到，可能分化散户及保险资金的债券需求外，还应看到未来其可能成为新的政策救助工具，比如注资的时候采用优先股模式，对金融市场的影响深远。

除了优先股，对债市还将产生影响的，还包括新股改革意见中，关于“申请首次公开发行股票的在审企业，可申请先行发行公司债。鼓励企业以股债结合的方式融资”的内容。

这亦有望形成潜在的供给压力，但前述北京券商分析师认为，此前公司债整体并不存在供给抑制的问题，现在增加同类供给也可能效果有限。

杨爱斌认为，新政对债市也可能形成部分利好，除了降低整体杠杆风险外，企业发行股票募集资金用来偿还银行贷款，流动性的改善可能增加诸如投资银行理财的资金，从而增加对债券的需求。（完）

(审校 林高丽)

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