新股发行体制改革将多管齐下--报载

路透上海1月7日 - 据上海证券报周一报导,从权威渠道获悉,在去年出台《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的基础上,下一阶段发行体制改革在提高资源配置效率、为投资者提供优质投资产品和渠道的整体改革原则下,拟定了五方面工作重点,其中包括进一步改善主板、中小板、创业板的发行条件.

报导称,监管层将健全对于知识创新型、现代农业、文化创意产业等新型业态和商业模式企业的信息披露制度和市场准入安排,逐步淡化对盈利能力的判断,增强市场信息披露的弹性和适应性.

同时,以理性合理的询价制度为重点,强化定价过程中的市场约束,持续推动发行人、保荐机构及其他中介机构等各类主体尽职履职、诚实守信.同时,进一步倡导价值投资理念,强化舆论宣传、风险揭示和投资者教育,继续加大打击炒作新股的力度.

在疏导分流待审新股方面,国内将加快全国性场外市场建设步伐,尽快将条件比较成熟的国家级高新技术园区纳入试点范围.同时,进一步规范发展区域性股权交易市场,逐步改变企业只能走上市一条路、"千军万马过独木桥"的状况,更好满足不同成长阶段企业的价格发现和投融资需求.

另外,要积极推动公司信用类债券市场发展.调整发行框架,放松期限限制,以非公开发行为重点,加快创新继续推出符合市场需求的信用类债券品种,推动银行间交易市场和交易所市场的互联互通.

监管层还将严格执行证券法相关规定,坚决打击发行人粉饰业绩、欺诈上市、虚假披露等行为,严惩保荐机构虚假记载、误导性陈述和重大遗漏以及帮助发行人过度包装、合谋造假等违法违规行为,切实保护投资者的合法权益.

2012年中国中A股IPO数量及融资规模大幅下降.Wind数据显示,按照网上发行日期计算,2012年共有150只新股发行,实际募集资金926.951亿元,较前一年分别下降45.2%和63.4%.(完)

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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