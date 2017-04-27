中国全国人大任命胡泽君为审计署审计长 免去原署长刘家义职务

英国曼彻斯特一家购物中心传出“巨响” 人群已被疏散--目击者
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。
路透北京4月27日 - 中国全国人大网刊登新闻稿称，十二届全国人大常委会第二十七次会议周四经表决，决定免去刘家义的审计署审计长职务、任命胡泽君为审计署审计长。
会议同时免去胡泽君的最高人民检察院副检察长职务。
据最高检察院网站公布的简历，胡泽君，女，汉族，1955年3月生，重庆人，西南政法学院法律系中国法律思想史专业毕业，研究生学历，法学硕士，副教授。最高人民检察院党组副书记、常务副检察长、检察委员会委员、一级大检察官。中共第十七届中央候补委员、第十八届中央委员。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。
路透首尔5月23日 - 一名韩国军方官员告诉路透，韩国军方周二向来自朝鲜方向、飞过边境的一个不明飞行物鸣枪警告。 该官员称，韩国军方正试图分析该飞行物。韩联社称，韩国军方的机枪大概射出了90发子弹。(完) (编译 王琛; 审校 李春喜)
路透巴黎5月23日 - 英国曼彻斯特一场演唱会发生自杀式攻击之后，法国总理菲利普(Edouard Philippe)周二呼吁民众加强警戒，他形容该攻击事件是“可憎的犯罪行为”。