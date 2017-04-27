版本:
中国
时事要闻 | 2017年 4月 27日 星期四 18:51 BJT

中国全国人大任命胡泽君为审计署审计长 免去原署长刘家义职务

路透北京4月27日 - 中国全国人大网刊登新闻稿称，十二届全国人大常委会第二十七次会议周四经表决，决定免去刘家义的审计署审计长职务、任命胡泽君为审计署审计长。

会议同时免去胡泽君的最高人民检察院副检察长职务。

据最高检察院网站公布的简历，胡泽君，女，汉族，1955年3月生，重庆人，西南政法学院法律系中国法律思想史专业毕业，研究生学历，法学硕士，副教授。最高人民检察院党组副书记、常务副检察长、检察委员会委员、一级大检察官。中共第十七届中央候补委员、第十八届中央委员。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐