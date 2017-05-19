版本:
中国
中国财经 | 2017年 5月 19日 星期五 10:11 BJT

中国央行与新西兰储备银行续签中新双边本币互换协议 有效期三年

路透北京5月19日 - 中国央行网站周五称，与新西兰储备银行续签中新双边本币互换协议，规模保持250亿元人民币/50亿新西兰元。

刊登在网站的新闻稿指出，此举旨在便利双边贸易和投资，促进两国经济发展。互换协议有效期三年，经双方同意可以展期。（完）

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐