中国商务部称高度重视新西兰乳制品污染事件 要求该国加强出口检验

路透北京8月7日 - 针对中国是否已经全面停止进口所有产自新西兰奶粉一事，中国商务部新闻发言人沈丹阳周三称，中国对新西兰乳制品受污染事件高度重视，已要求新方及时向中方通报情况，采取切实措施防止问题产品影响中国消费者健康，进一步加强其对出口到中国的乳制品的检验检疫监管。

商务部网站援引他的话称，经中新双方核查，初步确定有四家中国境内进口商进口了可能受到肉毒杆菌污染的新西兰恒天然集团生产的乳制品。中国已要求进口商召回可能受污染的产品。

新西兰乳品巨头恒天然(FSF.NZ)因中国大陆和香港市场周二再次出现婴幼儿配方奶召回受到冲击，新西兰政府则担心恒天然产品受污染事件可能促使中国将对该国商品的进口禁令从浓缩乳清蛋白向其他乳制品扩大。

恒天然执行长西奥·史毕根斯（Theo Spierings）前一天表示，该公司产品在中国没有面临进口禁令，只有浓缩乳清蛋白的进口受到限制。

中国国家质检总局周二已要求雅培公司(ABT.N)履行主体责任，召回存在被肉毒杆菌污染风险的两批次婴幼儿配方奶粉。

**针对外资企业丑闻调查无根据**

继葛兰素史克丑闻爆发以来，赛诺菲、礼来这两家大型外资药企日前也遭到中国工商部门的调查并引发外界担忧这些调查是否重点针对外资企业，以及会不会影响跨国公司对华投资的信心。

对此，沈丹阳称，绝大多数在华投资的外商投资企业守法意识高，能够依法经营，已经成为中国经济的重要组成部分。所谓调查重点针对外资企业的说法毫无依据。

他指出，中国政府坚持对外开放的方针是坚定不移的，中国积极利用外资的政策没有也不会改变。依法查处此类案件，进一步表明中国政府将继续致力于完善、优化投资环境，努力为各国投资者创造公平、平等竞争机会的决心。

“创造公平竞争环境是改善中国投资环境的重要内容，希望大家能够从客观、积极的角度看待这类事情。我们相信，依法查处违法企业将有利于增强跨国公司对华投资信心，而不是相反。”沈丹阳称。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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