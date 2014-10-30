发改委：大力推广新能源汽车 加快油品质量升级

中钢协会员企业1-3月实现利润233亿元 但资产负债率仍接近70%
路透北京4月26日 - 中国钢铁工业协会周三称，总体看一季度钢铁行业开局良好，会员钢铁企业累计实现利润232.84亿元人民币，上年同期为亏损87.78亿元；累计实现销售收入8,393.26亿元，同比增长40.16%。
路透北京10月30日 - 为尽快改善空气环境质量，中国国家发改委日前下发机动车污染综合防治方案，主要目标包括大力推广新能源汽车，加快油品质量升级，以及加快淘汰黄标车和老旧车等。
发改委网站周四刊登方案全文要求，2015年起新能源汽车推广应用城市中，公共服务领域新增或更新车辆中的新能源汽车比例不低于30%；而且2015年底前，京津冀、长三角和珠三角等区域内重点城市需全面供应国五标准汽柴油。
发改委称，2014-16年，中央国家机关以及新能源汽车推广应用城市的政府机关及公共机构购买的新能源汽车，占当年配备更新汽车总量的比例不低于30%，以后逐年扩大规模。
同时，到2017年底前，全国范围内开始供应国五标准车用汽柴油。
在加快淘汰黄标车和老旧车方面，2014年底前，全国范围内淘汰黄标车和老旧车600万辆；2015年底前，京津冀、长三角、珠三角等区域内基本淘汰黄标车；2017年底前，全国范围内基本淘汰黄标车。
发改委还表示，将在2016年底前完善机动车召回制度，强化环保方面的要求，对因设计和制造缺陷导致车辆普遍存在不符合国家相关排放标准的，视情由生产企业实施召回。
此外，还要实施汽车维修技术信息公开制度。2015年起，汽车生产企业（包括从中国境外进口汽车产品到境内销售的企业）要在新车上市时，公开汽车维修技术资料；2015年12月31日前，汽车生产商要公开全部车型的汽车维修技术资料。（完）
欲览全文，请点击国家发改委网站链接 here
(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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