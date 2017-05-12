中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(5月8日-12日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中美关系：经济合作百日计划获进展，在农产品、金融服务等领域达成合作

中国国家主席习近平和美国总统特朗普（川普）会晤后一个月，中美双方就农产品贸易、金融服务、能源等达成共识，明确百日内完成的事项，并同意在百日计划取得进展的基础上，再着手讨论中美经济合作一年计划。

--中美关系：中美双方将在更宽阔广泛的领域加强政策协调--中国副财长

中国财政部副部长朱光耀周五称，中美经济合作百日计划不是一方对另一方简单的让利计划，是合作的计划；未来中美双方要在更加宽阔广泛的领域加强政策协调。

--中国数据：4月CPI温和回升PPI延续收敛，货币政策仍将着力防风险

受低基数和非食品价格上涨影响，中国4月CPI涨幅略超预期，并升回“1”字头，PPI同 比涨幅则延续回落之势，降至年内最低点。分析人士预计，鉴于食品价格涨势乏力，今年CP I整体仍保持温和，而随着大宗商品价格下滑，PPI涨幅料趋向收敛。

相对可控的通胀组合意味着物价仍不构成货币政策的主要考虑因素，货币将保持偏紧态 势，着力防风险去杠杆.不过，下半年经济下行压力或再度加大，政策届时可能会向稳增长 倾斜。

--中国数据：4月进出口增速大幅放缓且远逊预期，未来增速料持续收窄

和3月的亮丽数据相比，中国4月以美元计价进出口同比增速近乎腰斩，而且双双逊于预期。分析人士认为，这主要是受基数和商品价格指数回落的影响。他们预计，随着价格因素的消退，且4月PMI等先行指标已掉头向下，内外需的实际表现恐怕并没有数据表现得那么好，预计后续外贸进出口增幅会继续收窄。

--中国经济：多渠道扩大社会保障基金规模，有效应对人口老龄化挑战--副总理

中国国务院副总理马凯称，要以确保基金安全和保值增值为核心，以做强做大社会保障基金为目标，多渠道扩大基金规模，有效应对中国人口老龄化挑战，完善社会保障体系。

--中国经济：研究制定适应雄安功能定位的人口和住房政策--河北省委书记

中国河北省委书记赵克志撰文表示，雄安新区要把严格土地和房地产管控作为当务之急，并研究建立土地收储制度，强化政府统一管理，严禁大规模搞房地产开发，研究制定与新区功能定位相适应的人口和住房政策。

--美中贸易：美中在牛肉以及金融服务领域达成数项协议--美商务部长罗斯

美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)周四表示，美中两国将扩大牛肉和鸡肉贸易，并增加对金融企业的市场准入，这是降低美国对中国庞大贸易逆差计划的一部分。

--中美贸易：中国对美国反倾销规定的申诉未能通过WTO上诉扩大战果

中国周四未能在世界贸易组织(WTO)再下一城，其围绕美国反倾销规定争端而提出的上诉未能争取到更有利的裁决，但这没有改变之前裁决中对中国多数诉求的支持。

--中国贸易：续对原产于日美欧进口氯丁橡胶征收反倾销税，期限五年--商务部

中国商务部称，将自周三(10日)起，对原产于日本、美国和欧盟的进口氯丁橡胶继续征收反倾销税，实施期限五年。

--中韩关系：习近平向韩国当选总统文在寅致贺电，称愿加强合作--新华

中国国家主席习近平周三向韩国当选总统文在寅致贺电，并称愿共同维护中韩关系来之不易的成果，在相互理解、相互尊重的基础上，巩固政治互信，妥善处理分歧，加强协调合作，推动两国关系健康稳定发展。

--中国能源：周五起将汽、柴油价格每吨分别下调250元和235元人民币--发改委

中国国家发展和改革委员会周四宣布，自5月11日24时起，将国内汽、柴油价格每吨分别下调250元和235元人民币。

--《综述》中国力推“一带一路”显诚意，政府搭台部委唱戏推介忙

中国为力推“一带一路”国家战略的顺利成行正表现出最大的诚意。虽然距离周日召开的高峰论坛还有四日，但政府搭台各部委轮番唱戏的预热锣鼓就一直没有停歇。

--中国经济：PPP条例正有序推进，最近一两个月可能公开征求意见--财政部官员

中国财政部条法司副司长周劲松表示，PPP（政府和社会资本合作）立法工作正有序推进，按照问题导向原则推进立法工作，进程符合预期；而正在推进的PPP条例最近一两个月可能会向社会公开征求意见。

--中国房地产：南京市向硕士及以上学位的非户籍居民放宽限购条件

中国江苏省南京市住房保障和房产局最新发布意见称，对于符合取得硕士及以上学位、高级职称等条件的非本市户籍居民家庭，购房时不需要提供个税或社保证明。这是南京自去年实施限购以来首次对特定人群放开限购。

【金融】

--中国央行：应关注非银机构对金融体系的影响，提升监管有效性--工作论文

中国央行称，尽管中国的银行机构仍然在金融体系中占据主导性地位，但非银行金融机构在中国金融体系已显示出不容忽视的影响力；因此，为了提高金融监管的有效性，不仅要关注银行业金融机构，更要关注非银金融机构。

--中国金融：银监会开展特急专项调研，摸底如何防范债券投资等新型业务风险--消息

中国银监会正就整治金融乱象继续进行摸底调研。两位消息人士透露，银监会本周稍早下发特急专项调研通知，就如何防范新型业务风险，如利用同业存单等中短期同业负债对接中长期非标资产，债券投资、委外业务风险防范等开展调研。

--中国金融：证监会明确券商大集合产品为整改非清理，仍可滚动发--消息

三位消息人士透露，中国证监会周一分批召集券商资管开会，明确对集合资管产品（俗称“大集合”）主要是进行整改并非清理；证监会今后拟比照公募基金杠杆率、久期管理券商集合资管产品，依然可存续滚动发行。

--中国金融：“稳”是强监管去杠杆主基调，勿以市场小幅波动危言耸听--报载

近期中国股市、债市的波动引发市场对于当前金融监管政策的探讨，其中不乏建言甚至担忧的声音。中国金融时报刊文称，市场对于当前货币政策和监管政策无需过度忧虑，“稳”是金融强监管去杠杆的主基调。

--中国保险：开展险资运用风险排查，治理嵌套及监管套利等金融乱象--保监会

中国保监会称，将开展保险资金运用风险排查专项工作，核查保险资产的真实性及资产质量，以全面掌握保险资金运用状况，摸清行业风险底数；坚决防范治理金融产品嵌套、监管套利等金融乱象。

--中国金融：银行应将押品管理纳入风险管理体系，定期开展压力测试--银监会

中国银监会日前发布商业银行押品管理指引，明确将押品管理纳入全面风险管理体系，以有效防范和化解信用风险；指引并要求，银行应至少将押品分为金融质押品、房地产、应收账款和其他押品等类别，并在此基础上进一步细分。

--中国保险：研究出台系统重要保险机构监管制度，弥补监管短板--保监会

中国保监会发文称，将研究出台系统重要性保险机构监管制度，评估确定首批国内系统重要性保险机构名单；同时，加强资产负债匹配管理，研究制定保险公司资产负债管理监管规定。

--中国金融：一季度末商业银行不良率持平于1.74%，拨备覆盖率178.76%--银监会

中国银监会公布监管统计数据显示，今年一季度末，商业银行不良贷款率为1.74%，与去年末持平；风险抵补指标--拨备覆盖率升至178.76%，去年末为176.4%。

--中国金融：基金公司及其子公司去年承接银行委托资金超9万亿--基金业协会

中国基金业协会近日发布统计数据称，截至2016年底，基金公司及其子公司专户资金来源中，银行委托资金合计达到9.15万亿元人民币；但基金公司专户产品收益较2015年下降逾11个百分点。

--中国金融：国家级政策性创投母基金揭牌，规模近180亿元--新华

新华社周二晚报导称，规模近180亿元人民币的中国国投创合国家新兴产业创业投资引导基金当日正式揭牌，标志著作为国家级政策性创投母基金已完成募集，投资运营顺利展开。

--《分析》中资银行对企业贷款热情不再，转而青睐零售贷款

中国银行业者正在逐步减少对处境不佳企业的贷款，转向更有希望的零售贷款--为此正在调整分支机构、人员团队，甚至是银行家的佣金，这场空前的行动正在刺激房贷出现创纪录的跳升。

--中国金融：工商银行债转股实施机构已于4月下旬获批筹建--银监会

中国银监会官网显示，其已于4月25日同意筹建工银金融资产投资有限公司，且应自批复之日起6个月内完成筹建工作；经工商银行官方确认，该公司为其债转股的实施机构。

--《焦点》按下葫芦浮起瓢，中国银行业去杠杆见效但影子银行风险重燃

中国政府采取的降低银行系统杠杆并限制部分风险性活动的措施，似乎已发挥作用，但却也在将借款人推回到替代性融资来源，而这些来源存在与金融系统类似的风险。

--新闻稿：2017年下半年中国地方政府融资平台可能面对更为严峻的形势--标普

标普全球评级宣布，2017年下半年中国地方政府融资平台可能面对更为严峻的形势。随着监管政策趋严，融资成本上升，以及中国金融体系去杠杆的压力，金融机构面临的流动性压力不断增加。因此，我们预计某些基建项目今年将出现融资瓶颈。

--新闻稿：中国当前的流动性压力可能缓解中期系统性风险--标普

标普全球评级发布报告《中国流动性压力可能仍属可控》称，鉴于中国经济重点行业的高负债水平，中国政府减缓信贷增速的政策措施是合理的。预计中国政府将继续遏制信贷增速，直至政府认为金融稳定风险得到缓解。尽管政府此举可能导致短期内企业债务违约压力上升，但有助于缓解中期系统性风险。

【固定收益】

--《分析》中国央行多组合放水维稳意图明显，强监管下相机控节奏

中国金融监管强势推进中，金融市场随之波动加剧，央行本周重启逆回购操作同时，并辅以PSL和MLF超额续做，通过“组合拳”出手投放流动性。业内人士称，为配合强监管，央行操作亦注意把控节奏，维稳意图明显，短期资金面呈稳中向好态势。

--《焦点》监管利剑高悬中国债市节节败退，熊途漫漫短期宜防御观望

随着近阶段中国金融监管政策紧锣密鼓出台，加上最高决策层维护金融安全喊话定调，金融监管趋严已是板上钉钉，本已如履薄冰的中国债市投资者悲观情绪加重，现券收益率加速上行，连连破位。

面对迎面而来的监管冲击波，除逐步降低债券持有仓位外，机构多认为债市后市关键走势还取决于监管政策出台的节奏和力度，在货币政策配合降杠杆整体趋势难改背景下，但料现券调整幅度还远未结束，多预计前路熊途漫漫。

--《分析》中国对外开放债券市场，但人民币成主要障碍

中国决策者计划以前所未有的力度对外资开放规模为3万亿美元的中国债市，其中部分原因是为支撑人民币。但人民币也成为该计划成功道路上的一个重要障碍。

--中国债券：上证所拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围--消息

据两位消息人士透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。

--中国债市：农行和中债信用增进分别创设信用联结票据产品，为银行间首批

中国银行间市场交易商协会公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。

--中国债市：4月托管量净增1,994亿，同业存单仍是主力但环比大减--上清所

中国上海清算所最新数据显示，4月固定收益产品托管量净增1,993.74亿元人民币，期末余额为160,854亿元。其中同业存单当月净增1,523.5亿元，占约四分之三仍是主力，惟规模按月环比连续大减。

--香港个股：安踏体育获批发行本金总额最多36亿元人民币熊猫债

中国体育用品商--安踏体育宣布，已收到中国证监会的批复，批准公司向中国合格投资者公开发行本金总额不超过36亿元人民币的公司债券申请，预期首批熊猫债将在批准后12个月内完成发行。

【外汇】

--中国外汇：加强用汇真实性审核，对违法违规行为保持高压打击--外管局官员

外管局综合司司长徐卫刚近日撰文称，外汇管理将继续有序推进重点领域改革，做好与市场的沟通，进一步提升贸易投资便利化水平；同时，加强跨境资金流动监测预警，支持银行完善展业自律机制并严格履行真实性合规性等展业要求和责任，保持对外汇违法违规行为的高压打击态势。

--中国外汇：无意通过货币贬值提升竞争力，将审慎有序推资本项开放--外管局长

中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。

--中国外汇：一季度国际收支基本平衡，储备资产降幅明显收窄

中国2017年一季度国际收支基本平衡，具有良好的经济基本面基础；其中，经常帐户顺差继续保持在合理区间，非储备性质的金融账户逆差大幅收窄，因国际收支交易导致的储备资产降幅明显收窄。

--中国数据：4月末外储连三月回升至3.03万亿美元，跨境流动续向均衡收敛

中国央行公布，中国4月末外汇储备为30,295.33亿美元，环比增加204.45亿美元，为连续第三个月回升，主因期内非美货币总体相对美元升值，中国跨境资金流动继续向均衡状态收敛。这是中国官方外储自2014年6月以来首次连续三个月上升，也是连续第三个月站在3万亿美元以上。

--中国金融：一季度境外对境内金融机构直接投资连三季净流出--外管局

中国国家外汇管理局称，今年一季度，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流出12.89亿美元，为该数据自2012年公布以来连续第三个季度出现净流出，净流出规模较上季度小幅上升。

--路透专访：人民币汇率可能再现较大贬值压力，加快汇改的必要性提升--专家

对于美国特朗普新政府渐次推出减税等系列新政，中国社科院学部委员余永定称，之前对美新政府可能引发中美贸易战和货币战的忧虑已减轻，但中美宏观政策差异可能导致资本从中国和其他国家流入美国，助推美元升值。而中国未来宏观形势尚不明朗，不能排除人民币汇率再现较大贬值压力的可能性。

--投行观点：美国税改将冲击中美贸易均衡，人民币需贬1.8-6.3%对冲--德银

德意志银行最新报告称，在特朗普的税改提案下，人民币需要贬值1.8%-6.3%来抵消美国税改对中美两国贸易均衡的影响，小于美国众议院议长莱恩(Paul Ryan)的提案的影响（9.5-13.7%）。

--离岸人民币：港交所拟第三季推出CNH及美元黄金期货合约，可节约保证金

香港交易及结算所有限公司（港交所）称，拟于第三季在香港推出的离岸人民币（CNH）及美元黄金期货合约，将有助投资者节约保证金。

【证券/行业】

--中国期市：上海国际能源交易中心发布原油期货业务规则，争取年内推出

中国推出原油期货的时间表进一步明确。中国上海期货交易所子公司上海国际能源交易中心发布相关业务规则，关于原油期货明确交易品种为中质含硫原油，报价单位为人民币，交易单位1,000桶/手。

--《分析》原油市场天翻地覆的三大因素：中国、存货、基金

本周原油价格暴跌至六个月低点，原因可能出在对中国经济成长的忧心、存货居高不下、及基金仓位调整。美国原油价格周四重挫5.0%至每桶45.29美元的11月以来新低，当时石油输出国组织(OPEC)同意自1月1日起实施六个月的减产180万桶/日协议。

--中国央企：中国商飞拟设超百亿投资基金，扶持大飞机产业链发展--报载

上海证券报报导，中央企业--中国商用飞机有限责任公司拟成立商飞资本投资公司，通过其筹建超百亿元人民币规模的大飞机投资基金，用以扶持大飞机产业链发展。

--中国企业：海航集团将不会竞购德国HSH Nordbank--德国商报

德国商报(Handelsblatt)报导引述海航集团发言人说法指出，该集团将不会竞购德国航运业融资供应商HSH Nordbank。

--中国汽车：4月广义乘用车销量同比降1.7%，前四月累计仍呈负增长--乘联会

中国全国乘用车市场信息联席会公布，4月广义乘用车销量约为169.3万辆，同比下降1.7%，环比下降13.7%；1-4月累计销量约为727.4万辆，同比下降1.4%。

--中国企业：吉利控股集团将收购丹麦盛宝银行30%股权

丹麦盛宝银行(Saxo Bank)表示，该行联席创始人Lars Seier Christensen已同意将所持25.71%的股权出售给中国汽车制造商吉利控股集团的关联公司。盛宝银行是丹麦的一家非上市公司，提供网络交易平台。

--美股业绩：京东第一季营收同比成长41%，优于预期

中国第二大电子商务业者京东公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，当季净利为3.557亿元。

--中国企业：万达集团与马来西亚洽谈开发大马城项目--报载

海峡时报报导，马来西亚当局正与中国大连万达集团洽谈开发吉隆坡一大型房地产项目，不到一周前，马来西亚政府刚宣布撤换这个项目的原始合作伙伴。

--香港个股：辉山乳业称中银澳门要求其本月16日前偿还共约5,100万美元

停牌一个多月再遭香港证监会指令停牌的辉山乳业表示，已接获中国银行澳门分行之函件，要求公司在5月16日前偿还融资协议项下共计约5,100万美元的本金及相关利息。

--中国个股：圆通速递拟收购先达国际物流近62%股份，价格10.4亿港元

中国大型快递企业--圆通速递公告，拟以10.41亿港元的对价，收购香港上市公司--先达国际物流2.5585亿股股份，占后者总股本的61.87%。（完）