中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(12月12日-16日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国数据：11月信贷高于预期房贷仍为主角，表外扩张明显政策难有放松

中国11月新增贷款高于预期，其中房贷增势未减仍为主角；而值得关注的是，当月社融增量更为明显，特别是在房地产严厉调控下，相关信贷和房企债券融资等受限，以委托和信托贷款为代表的表外融资加速扩张。

--《焦点》中国11月工业与投资持稳消费提速，年内无忧但持续性存疑

中国11月经济运行数据再证四季度保持平稳增长无虞：工业和投资增速持稳，消费则在汽车和“双11”网购带动下脱离上月低点创年内增速新高；不过，持续回暖的内需基础并不牢固，随着房地产调控负面效应明年上半年显现，中国经济可能会重现疲态。

--中国数据：1-11月FDI同比增长3.9 %，ODI同比大增55.3%--商务部

中国商务部公布，1-11月实际使用外资金额（FDI）7,318亿元人民币（折1,137.9亿美元），同比增长3.9%（未含银行、证券、保险领域数据）。路透计算11月当月实际使用外资金额655亿元，同比增0.9%。

--全球经济：美联储决议将造成金融动荡，美元走强将制造混乱--新华

中国新华社发表评论称，美国联邦储备理事会(美联储,FED)加息决议将造成新一轮金融动荡， 如果美国加快加息步伐推升美元汇率，将“给全球造成混乱”。

--《综述》中国外汇占款降幅创10个月新高，资金外流加剧货币政策持续承压

中国11月央行口径外汇占款减少近4,000亿元人民币，降幅创10个月新高，凸显跨境资金流出压力依然较大同时，亦直接加剧国内流动性紧张局面。这给金融 市场带来一定冲击，也让货币政策持续承压。

--《分析》中国将拿美国汽车商开刀，对特朗普台湾立场还以颜色

中国计划对被控价格垄断的美国汽车厂商开罚，表明如果美国总统当选人特朗普颠覆了中美两国数十年来的关系，中国可能将还以颜色。

--《分析》中国面对特朗普的三大问题：朝鲜、台湾、贸易

当特朗普下月就任美国总统，朝鲜这一大问题可能迫使美国和中国密切合作，也凸显出中国和美国何以必须互助。从朝鲜问题、到伊朗问题，再到两国间2015年已达5,980亿美元的贸易联系，中美两国都有着广泛的共同利益，中国希望特朗普能意识到这一点。

--中美贸易：美国在WTO向中国发难，称中国谷物进口关税配额使用不充分

美国周四在世贸组织(WTO)针对中国在稻米、小麦和玉米的关税配额(TRQ)的使用问题发起挑战，指称中国政府这项计划违反了其WTO承诺，损及美国农业出口。

--中国财政：11月支出增速创五个月新高，推动前11月赤字规模大幅走阔

中国财政部公布财政收支数据显示，前11月收入完成预算的94.2%，支出完成预算91.7%；而11月支出增速创五个月新高，推动前11月财政赤字走阔至1.76万亿元人民币，较前10月赤字1.1万亿元大增。

--中国经济：建议明年GDP目标6.5%左右，赤字率扩至3.5%--国家信息中心

中国国家信息中心宏观经济形势课题组报告建议，2017年经济增长预期目标定在6.5%左右；适度扩大财政赤字规模，实施更加积极的财政政策，建议明年全国财政赤字率控制在3.5%左右，或者考虑发行一定规模的长期建设国债（特别建设国债）。

--中国经济：明年外贸有反弹可能性，固定资产投资面临压力--央行专家

中国央行研究局首席经济学家马骏称，明年中国进出口额有反弹的可能性；同时，固定资产投资实际增速将面临一定压力，房地产投资可能减速。

--中国经济：目前加息条件尚不完全成熟，维稳汇率预期是当务之急--央行参事

中国央行参事盛松成称，中国经济刚刚企稳，又临近年末流动性紧张关头，目前不必也不太可能加息；加息条件是否成熟仍待观察。此外，维稳人民币汇率预期、打破单边贬值趋势是当务之急。

--中国经济：实施旅游休闲重大工程，2020年旅游业对经济贡献超10%--发改委

中国国家发展和改革委员会与国家旅游局联合发布通知，决定实施旅游休闲重大工程，目标为全国旅游直接投资年均增长20%，到2020年，实现旅游投资总额达到2万亿元人民币，旅游消费总额达7万亿元，旅游业对国民经济增长的综合贡献超过10%。

--中国汽车：明年对1.6升及以下排量乘用车减按7.5%征购置税--财政部

中国财政部和国家税务总局联合发布通知称，自2017年1月1日起至12月31日止，对购置1.6升及以下排量的乘用车减按7.5%的税率征收车辆购置税。自2018年1月1日起，恢复按10%的法定税率征收车辆购置税。

--中国能源：周四起国内汽、柴油价格每吨分别提435元和420元--发改委

中国国家发展改革委员会称，自2016年12月14日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高435元和420元人民币。

--中国财政：今年起中央对地方增值税返还改以2015年为基数定额返还--财政部

中国国务院日前发布“关于实行中央对地方增值税定额返还的通知”，明确从2016年起，调整中央对地方原体制增值税返还办法，由1994年实行分税制财政体制改革时确定的增值税返还，改为以2015年为基数实行定额返还。

--中国经济：第二批PPP示范项目明年3月底前落地，谨防借PPP变相融资--财政部

中国财政部副部长史耀斌称，要确保第一批中央财政示范PPP（政府和社会资本合作）项目在2016年底前全部落地，第二批示范项目在2017年3月底前全部落地，第三批示范项目在2017年9月底前全部落地。但对一些地方假借PPP搞变相融资需要引起高度重视。

--中国政策：对关系国家安全、涉及重大生产力布局等投资项目实行核准管理

中国发布《企业投资项目核准和备案管理条例》，对关系国家安全、涉及全国重大生产力布局、战略性资源开发和重大公共利益等企业投资项目实行核准管理，其他项目一律实行备案管理。并自2017年2月1日起施行。

--中国房地产：1-11月房地产开发投资同比增6.5%，新开工面积增7.6%

中国国家统计局公布，1-11月全国房地产开发投资同比增长6.5%，增速略低于1-10月的6.6%；11月末商品房待售面积69,095万平方米，比10月末的69,522万平方米进一步减少。

--中国房地产：11月百城住宅均价环比涨幅回落至0.88%--中指院

中国指数研究院最新提供的报告显示，11月全国100个城市（新建 ）住宅平均价格为12,938元人民币/平方米，环比上涨0.88%，涨幅较上月回落0.77个百分点 。

--亚洲经济：亚开行下调亚洲发展中地区2016年增长预测；对中国预期不变

亚洲开发银行(ADB)小幅下调2016年亚洲发展中地区经济增长速度预测，反映出印度增长速度慢于预期。亚开行维持对中国今明两年经济增长率预估在6.6%和6.4%不变。

--中国社会：实施全面两孩正当其时，预计2030年中国劳动年龄人口9.58亿

中国计划生育协会常务副会长王培安表示，“十三五”（2016-2020年）时期实施全面两孩政策正当其时，中国15至64岁劳动年龄人口数量2015年为10.03亿，预计到2030年、2050年分别为9.58亿、8.27亿。

【金融】

--《分析》中国动用外储支撑人民币，美债头号持有国地位让与日本

日本超越中国成为美国公债的最大持有国，因中国央行动用外汇储备支撑人民币，而日本央行则乐见日圆贬值。投资者非常关注中国的美国公债持有量下降。如果中国大笔卖出美国公债，可能加大美国利率的上行压力，反过来又会打压人民币汇率。

--中国保险：严控险资对外投资，并将修订险企股权管理办法--保监会主席

中国保监会主席项俊波称，保险资金一定要做长期资金提供者，而不是短期资金炒作者，将严格控制险资对外投资节奏和重点；并将修订完善《保险公司股权管理办法》，将其股东分为财务类、战略类和控制类，分别设立严格约束标准，严防“动机目的不纯”投资者投资保险业。

--中国保险：监管纠偏激进投资防风险，促险资与资本市场良性互动--新华

新华社报导称，近期中国监管部门连出重拳对个别保险公司激进的投资行为纠偏，并非要将保险资金入市“一棍子打死”，而主要着眼于严守风险底线，并有利于真正发挥保险资金的稳定器作用，促进其与资本市场良性互动。

--中国保险：前海人寿承诺未来不再增持格力电器，并会择机逐步退出

在中国保监会派出检查组进驻前海人寿并暂停其万能险业务后，前海人寿表示，其对于格力电器股票的投资属于正常的财务投资，但承诺未来将不再增持格力股票，并会在未来根据市场情况和投资策略逐步择机退出。

--中国金融：支持钢铁煤炭企业合理资金需求及市场化债转股--银监会

针对钢铁煤炭行业化解过剩产能涉及金融债权债务问题，中国银监会等三部委下发意见，支持钢铁煤炭企业合理资金需求，支持金融资产管理公司、地方资产管理公司等多类型实施机构对其开展市场化债转股；同时，坚决停止对落后产能和“僵尸企业”的金融支持。

--中国金融：交易商协会修订ABN指引，引入SPV并丰富基础资产类型

中国银行间市场交易商协会（NAFMII）发布《非金融企业资产支持票据指引（修订稿）》，引入特定目的载体（SPV），SPV既可以是特定目的信托，也可以是特定目的公司或其他特定目的载体；同时修订后的指引并丰富了合格基础资产类型。

--中国金融：长城资产管理股份公司挂牌，四大AMC股份制改革正式收官

中国长城资产管理股份有限公司挂牌成立，标志着中国四大金融资产管理公司(AMC)股份制改革正式收官。未来，该公司将适时通过增发等方式引入其他境内外战略投资者，进一步优化股权结构、增强资本实力，并将根据境内外资本市场状况择机上市。

--中国黄金：应成立市场发展基金，用民间资本丰富黄金储备--金交所官员

中国上海黄金交易所副总经理宋钰勤撰文建议，中国应成立黄金市场发展基金，以基金运作服务国家“一带一路”战略，用民间资本丰富国家黄金储备。

--《独家新闻》中国投资者收购芝加哥证交所获美国外资审议委员会放行

据路透看到的美国财政部文件，美国外资审议委员会(CFIUS)本周批准了重庆财信企业集团牵头的中国投资者收购芝加哥证交所(CHX)的交易。

【固定收益】

--中国债市：证监会指导做市商提供债券双边报价，不限制交易对手--消息

两位消息人士透露，中国证监会今日早间指导部分券商债券做市机构，继续向市场提供债券双边报价，且不要设置交易对手限制。

--中国个股：国海证券称不存在相关传闻中的违规债券交易，公司经营正常

中国中型券商--国海证券再度发布声明称，公司各项业务向来严格遵守合法合规运营的原则，不存在相关不实传闻中描述的违规债券交易行为；公司经营管理一切正常，财务状况良好，流动性充裕。

--中国债市：银行间债市正式推出预发行业务，涵盖国债及其他券种

中国全国银行间同业拆借中心公告称，为完善债券市场价格发现机制，促进债市发展，交易中心即日起为银行间债券市场预发行业务提供相关服务。银行间债市成员均具有预发行业务权限，且业务将全面涵盖银行间债市的国债和其他券种。国开行10年和五年两期续发债自周五起进行预发行交易。

--新债招标：中国两期贴现国债定位远高二级，近一年半来国债首现未招满

中国财政部上午招标的三个月和六个月期贴现国债中标收益率远高于二级市场水平；且因机构投标标位差距过大，尽管投标总量超过计划招标额，但实际中标量均未及发行量，这亦是近一年半来国债首次出现未招满情况。

--香港个股：信达拟向山水水泥旗下山东山水进行债权投资，解决债务违约

正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团宣布，其全资附属公司山东山水与中国信达山东省分公司订立债权投资框架协议，后者拟向山东山水进行债权投资，以解决其相关债务违约问题及补充流动资金。

【外汇】

--中国外汇：真实合规的经常性国际支付和转移不受限制--外管局微博

中国国家外汇管理局官方微博称，中国已实现经常项目可兑换。真实合规的经常性国际支付和转移，包括货物贸易、服务贸易及股息、红利等对外支付和转移，凭真实有效的交易单证直接到商业银行办理，不予限制。

--中国外汇：严打地下钱庄等违法犯罪活动，整顿外汇管理秩序--外管局

中国国家外汇管理局和公安部联合表示，将始终保持对地下钱庄等违法犯罪活动的高压打击态势，整顿外汇管理秩序，维护经济金融安全。

--人民币汇率：短期看贬值压力确实存在，但美加息冲击已提前透支--人民日报

针对美联储加息25个基点，人民日报评论文章称，短期来看，人民币汇率贬值压力确实依然存在，但长期而言，决定人民币汇率走向的还是中国的经济基本面；要正视美联储加息影响，大部分贬值压力在加息前得以释放，此次的压力反而不会像以前那么大。

--中国央行：11月外币贷款环比增20亿美元，但外币存款大增超200亿美元

中国央行公布数据显示，11月末外币贷款余额同比下降4.6%，但环比增加20亿美元；同期外币存款余额同比增长11.4%，环比则增加204亿美元，为连续四个月增加，增加额创15个月来最大。

--《人民币综述》外有美国剑指内有经济转型压力，国际化曲折前行

闽南语有句俗谚--〞田螺含水过冬〞，比喻要人忍苦度日，等待时机。人民币国际化亦是如此，贬值趋势短期料难逆转，明年仍应耐心等待，寻求曲折前行机遇。

--香港金融：金发局建议着力发展点心债市场，包括推动短期央票发行

香港政府谘询机构--金融发展局发表报告，建议着力发展香港的人民币债券市场，包括推动短期央票在港发行。报告认为，香港应把握机遇强化其全球离岸人民币业务枢纽地位，积极参与“一带一路”建设，积极推动内地市场对香港进一步开放以及以金融服务支持香港产业转型。

【证券/行业】

--中国证券：新三板确定10家私募机构入围做市名单，私募做市进入实质操作

中国全国股转系统公司（俗称“新三板”）周二宣布，深圳市创新投资集团有限公司等10家机构有望进入私募机构做市业务试点实质性操作阶段。新三板将及时组织相关机构现场验收，确保做市业务试点平稳顺利实施。

--中国基金：明年起短期内大量申报产品等六种情况基金将被现场核查--报载

上海证券报报导称，从2017年1月起，存在短时间内大量申报基金产品等六种情况的基金公司，将受到有关部门派出机构的现场核查。今年初以来，部分基金公司大量、高速、同质化发行公募基金产品的势头将被遏制。

--企业并购：中国民生金融竞购葡萄牙Novo Banco银行--消息人士

四名知情人士告诉路透，中国民生金融控股有限公司、美国基金Apollo和Centerbridge，以及私募股权投资公司Lone Star正在竞购葡萄牙Novo Banco银行，其前身是圣灵银行(BES)。

--企业并购：中国企业放弃收购欧司朗--消息

两名熟知内情的消息人士表示，中国收购照明集团欧司朗的兴趣已经消退，因迹象显示反对中国收购的政治阻力加大。

--香港个股：哈尔滨银行拟境外发行最多8,000万股优先股，募资80亿元人民币

中国城市商业银行--哈尔滨银行周四称，拟境外非公开发行不超过8,000万股优先股，募资最多80亿元人民币等值金额，以补充其他一级资本。

--香港金融：证监会公开批评西南证券子公司以及两名高管违反收购守则

香港证监会周三公开批评西南证券子公司西证国际投资有限公司以及两名高管李志涛、董江文违反《收购守则》。

--中港个股：中国石化228亿元引入新战投，管道业务改革破冰

亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司的油气管网混合经营终于取得实质性进展。中国石化宣布，引进中国人寿和国投交通两家新战略投资者，二者拟以现金228亿元人民币认购管道有限公司50%的股权。

--中港个股：史玉柱实际持有民生银行H股比例升至9.59%--联交所资料

据香港联交所资料，巨人网络董事长史玉柱实际持有的民生银行H股比例，已由1.02%升至9.59%，相当于总股本比重约1.82%。

--香港个股：复星国际以53.3亿元人民币减持外滩项目股权，料获近11亿元收益

中国综合金融及产业运营商--复星国际宣布，以代价53.3亿元人民币减持上海外滩房地产项目的50%权益，并估计将录得税前收益约10.83亿元。(完)