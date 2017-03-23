中国金融时报称同业存单纳入同业负债考核是大势所趋

路透北京3月23日 - 中国金融时报周四报导称，同业存单纳入同业负债考核是大势所趋，不过根据对上市银行资产负债表与同业存单纳入同业负债测算口径前后同业负债占比的变化的分析，同业存单纳入同业负债后占比仅为18%左右，大幅低于监管要求的三分之一红线，影响不会太大。

报导援引杭州银行金融市场部的胡云瀚和陆桔利称，因存款性公司总负债中难以单独剔除政策性银行负债部分，而政策监管主要针对的是商业银行，因此上述得出测算值较实际值偏低。但即便如此，也可以看到将同业存单纳入同业负债并未对整体银行业金融市场的同业负债考核指标带来太大的变化。

“可以确定的一点是，同业存单纳入同业负债考核将为潜在的金融风险带来有效的监管，将更好地促进商业银行同业业务健康发展。”报导称。

因不同规模的机构间分化非常明显，同业负债占比较高的机构或将主动收缩规模。

大型商业银行因其物理网点优势吸收存款规模较大，总负债中存款占比也较高，若同业存单纳入同业负债，对大型银行冲击有限，但对于中小银行将形成不小的冲击，尤其是对于负债来源有限的中小城商行与农商行，MPA考核不达标或在一定程度上限制其规模扩张与业务发展。

稳健中性的货币政策配合抑制金融泡沫、引导资金脱虚向实将逐步实行。从2016年年底的数据来看，若当即出台文件将同业存单纳入同业负债科目，虽然只是少数商业银行的同业负债占比将超过监管限制红线，但或将为金融系统带来“牵一发而动全身”的影响。

同业存单作为大额存单的主要形式，既丰富了货币市场交易品种，增强了货币市场价格的发现功能，也培养了中长期Shibor利率的基准性，成为推进利率市场化的突破性要素。对商业银行来说，同业存单的快速发展也为银行业机构提供了新的流动性管理工具，并且，同业存单因其负债管理工具性质备受中小型商业银行青睐，弥补了线下存放带来的信息不对称。

根据Wind资讯对银行机构总体负债的统计，虽然2014年至2016年同业存单余额规模从6,000亿元人民币上涨至6万亿元，但同期银行业总负债规模增幅为58万亿，同业存单余额增幅占比为9.3%，而同业存单总余额占存款性机构总负债比仅为2.7%。（完）