中国楼市领域泡沫化风险必须高度关注 做好“靶向治疗”--金融时报

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京3月20日 - 中国央行主管媒体--金融时报周一刊登评论文章称，部分城市楼市“高烧”不退，甚至朝着泡沫化方向演变，其所暗藏的风险和带来的冲击不容忽视；房地产领域的泡沫化风险显然必须高度关注，需要及时处置，要做好楼市风险的“靶向治疗”。
文章指出，尽快遏制热点城市房价的上升势头，严厉打击投机性炒房行为，应当是楼市调控的重要目标；同时要加快研究建立符合国情、适应市场规律的基础性制度和长效机制；更为重要的是引导好资金流向，防止资金“脱实向虚”以及不合理的加杠杆行为。
“房地产市场体量庞大，一旦泡沫破裂，房价大幅下跌，将带来广泛的经济社会影响。即便泡沫短时间不会破裂，房价的大幅过快上涨，同样也会带来诸多隐患，”文章称，比如引发资源配置扭曲，加剧经济中现有的结构性矛盾，挤压居民其他领域的消费支出，进而影响相关实体经济产业的正常发展，进一步抬升经济成本、人力成本，加剧当前经济中的高杠杆问题。
3月17日，在北京出台严厉的楼市调控举措之际，石家庄、郑州、广州相继发布了楼市调控升级政策，或提高限购门槛，或提升首付比例。3月18日，长沙进一步升级楼市调控。如果算上此前不久公布楼市新政的南京、青岛、三亚等地，前后短短不到20天时间，就有十余个地方政府公布了新的楼市调控举措。
这是自去年国庆前后多地密集公布楼市调控政策以来，又一轮楼市调控新政的集中亮相。此次调控政策再次升级的背后，是房价在经历此前调控涨幅趋缓后，近期又有升温之势。
“似乎每一轮房价的大幅上涨，都由热点城市开始向外扩散，都由一线城市蔓延至二三线城市，”文章称，做好楼市风险的“靶向治疗”，首先要坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”的定位，遏制热点城市房价过快上涨。
其次，要坚持分类调控，因城因地施策，综合运用金融、土地、财税、投资、立法等手段，加快研究建立符合国情、适应市场规律的基础性制度和长效机制。
而更为重要的是引导好资金流向，防止资金“脱实向虚”以及不合理的加杠杆行为，引导资金支持实体经济。
“几乎每一轮房价的上涨，都伴随着不少投资投机性资金的进入。特别是随着金融创新的深化以及互联网金融的发展，各种资金‘曲线’而来，在一定程度上成为土地市场火热、房价高涨的推手。”文章称。
上周中国央行逆回购和中期借贷便利（MLF）中标利率均上行10个基点，有分析人士表示，逆回购和MLF中标利率的调整对实体经济影响更为温和，而房企的负债率较高，对利率的变动更为敏感，因此相当于“靶向治疗”。
“总之，对于当前地区分化、冰火两重天的楼市而言，既需要调控政策有针对性地‘靶向治疗’，又需要引导好社会预期，让各方理性看待楼市的发展走向。”文章称。
中国国家统计局周六公布数据显示，2月70个大中城市房价指数同比涨幅连续三个月回落，环比涨幅则在连续四个月缩窄后再度略有扩大。重点调控的15个热点城市房价多数继续趋稳回落。
去年底召开的中央经济工作会议指出，要在宏观上管住货币，微观信贷政策要支持合理自住购房，严格限制信贷流向投资投机性购房。
中国副总理张高丽周日在2017中国发展高层论坛上也称，“现在有的流向房地产，搞不好的话，很可能会形成泡沫，我们将严加防范，将会一步一步的，稳妥的，来进行调整。”（完）
(发稿 陈君；审校 乔艳红)
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