陈光标坦承收购纽约时报公司面临障碍

朝鲜无视国际社会压力进行弹道导弹试验
路透首尔4月29日 - 朝鲜周六试射一枚弹道导弹，不久前美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)刚刚警告过，如果不能遏制朝鲜的弹道导弹及核计划，可能导致“灾难性后果”。
路透纽约1月7日（记者 Jennifer Saba） -中国富豪陈光标约一周前宣称有意收购纽约时报公司(NYT.N)，周二坦承实现此计划面临障碍。
陈光标称，他目前未持有纽约时报公司股份，也不打算购买其普通股。他透露，纽约时报方面回绝了会面商谈的请求。
纽约时报公司目前市值23亿美元，陈光标上周则表示计划出价10亿美元收购。
奥克斯·苏兹伯格(Ochs-Sulzberger)家族已控制纽约时报逾百年，该家族通过一个持有具有特别表决权B级股的信托基金控制该公司。
陈光标1月5日在《环球时报》撰文称：“（我）收购《纽约时报》，请不要当成一个笑话来听。”
纽约时报公司董事长苏兹伯格（Arthur SulzbergerJr.）最近已表态称该公司不卖。该公司发言人不愿就陈光标置评。
陈光标周二接受访问时称，仍希望收购纽约时报，但希望能找到一个美国企业家联手收购。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月29日 - 朝鲜周六试射一枚弹道导弹，不久前美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)刚刚警告过，如果不能遏制朝鲜的弹道导弹及核计划，可能导致“灾难性后果”。
路透马尼拉4月28日 - 马来西亚总理纳吉布周五警告称，东南亚国家必须确保本国经济增长具有包容性，否则被边缘化的人群可能会转为暴力极端主义者，甚至推翻政治制度。
路透北京4月28日 - 中国外交部周五表示，化解朝鲜半岛问题的关键并不在于中国，和平方式是解决朝鲜问题的唯一途径，中国希望和美国一起努力解决朝鲜问题。