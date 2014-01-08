陈光标坦承收购纽约时报公司面临障碍

路透纽约1月7日（记者 Jennifer Saba） -中国富豪陈光标约一周前宣称有意收购纽约时报公司(NYT.N)，周二坦承实现此计划面临障碍。

陈光标称，他目前未持有纽约时报公司股份，也不打算购买其普通股。他透露，纽约时报方面回绝了会面商谈的请求。

纽约时报公司目前市值23亿美元，陈光标上周则表示计划出价10亿美元收购。

奥克斯·苏兹伯格(Ochs-Sulzberger)家族已控制纽约时报逾百年，该家族通过一个持有具有特别表决权B级股的信托基金控制该公司。

陈光标1月5日在《环球时报》撰文称：“（我）收购《纽约时报》，请不要当成一个笑话来听。”

纽约时报公司董事长苏兹伯格（Arthur SulzbergerJr.）最近已表态称该公司不卖。该公司发言人不愿就陈光标置评。

陈光标周二接受访问时称，仍希望收购纽约时报，但希望能找到一个美国企业家联手收购。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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