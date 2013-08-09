上半年单位GDP能耗下降3.4% 将加强预警加快淘汰落后产能--发改委

路透北京8月9日 - 中国国家发展和改革委员会周五称，中国上半年单位GDP能耗下降3.4%，化学需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物排放量同比继续减少，下一步将加大力度推进节能减排，加强预警调控加快淘汰落后产能。

新闻稿称，为确保实现今年节能减排目标，将强化目标责任评价考核和督促检查，公告2012年度省级地方人民政府节能目标考核结果，强化考核结果运用，加快淘汰落后产能，严把新上项目能评关，控制高耗能行业过快增长。定期发布各地区节能目标完成情况晴雨表。

“确保实现节能减排约束性目标，必须有节能环保产业作支撑，必须通过节能减排重点工程形成实实在在的节能减排能力。”发改委称。

将实施节能减排重点工程，实施节能改造、节能技术产业化示范、节能产品惠民、合同能源管理推广和节能能力建设等节能重点工程，形成节能能力6,000万吨标准煤。

发改委称，要加强环境污染治理，以解决影响群众身体健康的大气、水、重金属等突出环境问题为重点，切实加大治理力度。针对大气污染特别是雾霾严重的问题，近期国务院提出了十项防治措施，主要是通过调整产业结构和能源消费结构、推行清洁生产。

“解决雾霾，关键是要压煤、上气、控车、监管，压煤即减少煤炭使用，推进煤炭清洁利用；上气即加大天然气、煤制甲烷等清洁能源供应；控车即限期淘汰黄标车和老旧汽车，提升燃油品质；监管即加大违法排污行为查处力度，确保达标排放。”发改委称。

应对气候变化方面，将加强总体设计，对各地方碳强度下降目标完成情况进行跟踪评估，积极推动气候变化立法进程，继续开展低碳发展宏观战略研究，全面推进低碳发展试点示范，稳步推进国内碳交易体系建设。

发改委年初报告提到，今年单位国内生产总值能耗和二氧化碳排放量均下降3.7%以上。“十二五”期间，节能环保产业产值年均增速要达到15%以上，2015年总产值达到4.5万亿元，成为国民经济新的支柱产业。（完）

欲了解更多详情,请点选中国国家发展和改革委员会(www.ndrc.gov.cn)

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

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