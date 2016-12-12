中国国家信息中心报告建议明年GDP目标6.5%左右 赤字率扩至3.5%（更新版）

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路透上海12月12日 - 中国国家信息中心宏观经济形势课题组报告建议，2017年经济增长预期目标定在6.5%左右；适度扩大财政赤字规模，实施更加积极的财政政策，建议明年全国财政赤字率控制在3.5%左右，或者考虑发行一定规模的长期建设国债（特别建设国债）。

实施稳健合理的货币政策，建议明年社会融资总量和广义货币增长12%左右，保持适度合理的流动性规模，并积极创新金融政策工具。建议居民消费价格指数(CPI)涨幅控制在2.5%左右，城镇新增就业1,000万人以上。

周一刊登在中国证券报的报告预计，若考虑到全国迎接十九大和在国际国内引导积极预期、以及深化改革有可能释放出来更多红利的可能性，明年增长速度超过6.5%也是一个具有较大概率事件。

报告称，考虑到工业品翘尾因素明显升高情况，2017年工业品价格翘尾较上年回升约4个百分点。预计2017年CPI将上涨1.8%左右，PPI(工业生产者出厂价格指数)将上涨1.0%左右，全国固定资产投资增长8.5%左右，社会消费品零售总额将增长10%左右，对外贸易出口将下降3%左右，进口将下降4%左右。相较于2016年下降幅度均明显收窄。

报告也提到，2017年中国经济社会发展面临的主要问题和潜在风险包括：2016年10月开始实行的房地产新政对明年宏观经济稳定增长的影响，社会资金继续“脱实向虚”的规模和速度，部分领域和地区有可能新增加的金融风险隐患，以及民营企业家预期不好、信心不足导致民间投资缺乏活力以及实体经济不振等。

中国国家统计局上周公布11月CPI和PPI均超预期，尤其是加速上涨的PPI创逾五年最大值，主因供给侧结构型改革导致生产资料供应端偏紧，生产资料价格大幅上涨拉动11月PPI加速上行。（完）