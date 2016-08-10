预计中国今年全年CPI上涨2.0% PPI下降2.7%--国家信息中心

路透上海8月10日 - 中国国家信息中心预测部最新报告预计，今年全年居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.0%，工业品生产者价格指数（PPI）同比下降1.7%。

周三刊登在上海证券报的报告并预计，综合考虑各种因素的影响，初步预计2016年下半年CPI上涨1.9%，下半年PPI下降1.5%。今年不存在发生通货膨胀的可能，但应关注猪肉、蔬菜等部分农产品和原材料价格的走势，做好相关政策预案。

报告建议，实施稳中偏松的货币政策，加强流动性监测和管理，运用公开市场操作、利率、准备金率、再贷款等各类货币政策工具保持流动性水平合理充裕，引导利率保持在较低水平，降低融资成本；完善人民币汇率中间报价机制，增强市场机制在汇率决定中的作用，提高汇率的灵活性。

此外货币政策调控应重点关注稳定物价和促进经济结构调整，使用结构性货币政策引导资金价格和流向，深化利率市场化改革，探索价格型货币政策框架。

报告还建议，做好物价调控工作还要保障主要农产品稳定供给，加大力度淘汰落后产能以及推进重点领域价格改革等。

中国国家统计局周二公布，7月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.8%，与路透调查预估中值一致；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降1.7%，优于路透调查预估中值的下跌2.0%。CPI同比涨幅创下今年1月以来最低，PPI同比降幅则为近两年来最小。（完）