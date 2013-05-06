国家信息中心：二季度出口料增长10%左右

路透上海5月6日 - 国家信息中心宏观经济形势课题组最新报告预计，二季度中国外贸出口增速在10%左右,一季度高增长态势难以持续。报告并建议应针对外贸领域存在的短期资本流入、汇率升值等问题，加强资本监管，扩大人民币互换范围，降低企业成本。

周一刊登在中国证券报的该报告指出，中国外贸面临的外部环境虽然有所好转，但国际市场需求仍然不旺，贸易保护进一步加剧，中国外贸出口高速增长态势难以持续。初步预计，二季度中国出口增长10%左右，进口增长8%左右，外贸顺差达到1,280亿美元。

一季度，中国对外贸易延续了去年四季度以来的回升势头，进出口同比增长13.4%；其中出口增长18.4%，高于去年全年10.5个百分点；进口增长8.4%，高于去年全年4.1个百分点；贸易顺差430.7亿美元，较去年同期多增428.6亿美元。

报告指出，目前成本和汇率问题仍困挠着国内出口企业，劳动成成本、资金成本、资源成本以及物流仓储房租等一系列运营成本持续攀升；年初以来人民币汇率升值幅度明显加大，削弱中国产品的价格竞争力，给外贸出口企业带来一定压力。

另外，今年以来中国外汇占款数额居高不下，在贸易顺差和外商直接投资(FDI)净流入相对平稳的背景下，外汇占款主要来自短期资本流入，主要通过在非银行私人部门结汇、企业通过进出口定价转移、地下交易三种渠道。数据显示，当前外贸外资领域存在部分企业价格转移、调入外汇的现象。企业通过高报价卖出，低报价买入，从而调入外汇，推高了外贸出口整体增速，并导致短期外汇占款增加。

报告建议，有关部门应对跨境资本流动进行相关调研与核查，防范短期套利资本通过外贸进出口、跨国公司内部交易、商业信用等渠道进行资金转移，加强对经常项目外汇收支活动与实际贸易行为的真实性和一致性的核验，完善贸易收结汇和贸易信贷管理。其次，是根据外汇占款变化、市场资金需求变动等方面的需要，通过灵活运用正回购、逆回购等公开市场操作工具，保持银行间市场流动性合理适度。第三是完善外汇市场制度建设，加快汇率机制改革步伐，推进汇率市场化步伐。

在缓解外贸企业的经营压力方面，报告亦建议需要完善外贸企业发展的政策环境，下一步可考虑将政策重点放在降低企业交易与运营成本上，减少对外贸企业的审批环节，清理不必要税费，降低企业行政费用支出，同时加强外贸信息平台建设，同时推动企业不断提升出口产品质量，提高出口产品附加值与技术含量，扶植本土具有影响力的自主品牌，通过财税金融优惠增强企业创新与研发动力。

报告还建议下一步积极扩大人民币互换规模；推进与法国、英国等具有货币互换倾向国家的谈判进程，积极拓展与世界其他国家货币互换范围；同时扩大人民币结算范围，尽量降低汇兑风险；加快推动小型经济体货币与人民币挂钩；进一步推进人民币国际化步伐，从而推动人民币在境外实现计价、结算和储备的职能；提升人民币国际接受程度，维护金融稳定，促进国际收支平衡，降低外汇储备。

报告指出，在国际大宗商品价格出现下跌的情况下，积极扩大能源、农产品等大宗商品进口，尽量减轻国际货币超发带来的输入性价格上涨。一是扩大黄金进口，提高外汇储备中的黄金储备比重，促进储备多元化；二是扩大原油、铁矿石等初级产品进口，并逐步健全能源、资源储备体系，；三是稳步推进农产品、粮食等商品进口，开展大宗商品直接贸易，提高相关产品国际定价能力。

国家信息中心另一份研究报告指出，今年以来，控制公款吃喝、价格指数回落、居民收入增长预期和消费信心下降等因素，造成当前社会消费品零售总额名义增速明显放缓。在经济温和复苏、就业状况良好以及最低工资标准上调等因素推动消费稳定增长，预计二季度社会消费品零售总额将增长13.2%左右。

该报告建议加快落实收入分配体制改革指导意见，切实减轻消费品相关税费，大力降低物流成本，通过公务采购等方式引导社会消费潮流，以及制定家电下乡等消费促进措施的替代政策等。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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