尼加拉瓜运河承建者王靖自称“普通到不能再普通”

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京6月25日 - 香港尼加拉瓜运河开发投资有限公司(HKND)董事长王靖周二面对媒体，强调项目透明，但他却不愿透露他在哪念的大学。

HKND与尼加拉瓜政府达成了尼加拉瓜运河排他性商业协议。根据协议，HKND集团拥有独家规划、设计及运营并管理尼加拉瓜运河和其他潜在项目的权益。项目的整体投资将达400亿美元，将挑战巴拿马运河在中美洲地区的航运垄断地位。

王靖否认有任何特殊家庭背景。他表示，希望外界把注意力放在该项目，而非他个人方面。

他说：“我是一个普通到不能再普通的中国公民。”

规划中的尼加拉瓜运河全长286公里，是巴拿马运河的三倍多，将连接加勒比海和太平洋。

王靖接受路透采访时称，HKND将牵头有合作伙伴参与的财团，将公开公正运作，其中可能纳入国际企业。

该项目将获得中国和海外银行的融资，他不愿透露具体名称，但称融资谈判进展顺利。

从HKND项目宣传资料看，中国铁建 可能成为其合作方之一。王靖旗下的非上市公司信威通信今年早些时候与中国铁建签署了一项合作协议。

王靖明确表示，他将保留HKND至少5%的股权，并将继续掌管该集团。目前他拥有该公司的全部股权。他称：“未来投资团队要充分尊重我的意愿。”

根据协议，该运河计划建设时间五年，但并未无逾期罚款规定。他预计，当运河全线通航后，每年运输收入将达到55亿美元。

王靖2010年将亏损国企信威通信私有化并进行转型，当时仍默默无闻。据中国媒体报道，信威通信去年获利超过20亿元人民币，主要业务是在其他国家建设无线网络。

在信威通信网站上，可以看到习近平和李克强等中国国家领导人观摩信威演示或视察信威的照片。

王靖告诉记者，他以前学的是中医，但称不方便透露念的哪所大学。他称，后来在东南亚进行了矿业方面投资，包括柬埔寨一个金矿。(完)