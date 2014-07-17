中国镍矿石买家设法取巧避开印尼出口禁令--消息

路透香港7月17日 - 两名中国行业消息人士指出，中国镍生铁生产商打算藉由买进一批品位略低的镍矿石船货，并标明为“铁矿石”，以此绕过印尼的镍矿石出口禁令。

贸易商指出，目前中国对于菲律宾镍矿石的采购热度，受到需求淡季压抑，镍矿石价格已由5月的纪录高位下滑。

“印尼供应上升的迹象，协助压低了镍矿石价格，”一名直接知悉上述中国镍生铁厂商船货的消息人士称。

两名贸易消息人士表示，中国进口商现在买进镍含量低、铁含量高的矿石，标明为“铁矿石”安排出口。消息人士称，这种手法的首批船货预定本周运往中国。他们并未透露买主身份。

其中一名消息人士称，这批矿石的镍含量约1.5%，铁含量超过50%。先前印尼出口至中国的红土镍矿多数的镍含量为1.9-2%，铁含量约40%。

国际市场指标铁矿石的铁含量为62%。印尼监管当局准许铁含量51%的红土矿出口。

安泰科分析师徐爱东指出，这批船货有可能对下半年镍矿石价格造成重大影响，如果之后有更多船货以类似方式出口的话。(完)

(编译 蔡美珍；审校 艾茂林)

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