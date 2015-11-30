焦点：如果减产与需求跟不上 镍价回升可能好景不长

图为印尼东南苏拉威西省一处镍矿的多台挖掘机。 REUTERS/Yusuf Ahmad

路透伦敦11月27日 - 镍价自去年中以来的急跌走势，可能已暂时止住。但是，如果不持久地大幅减产，且中国不锈钢厂的需求不增强，则可能好景不长。

伦敦金属交易所(LME)指标期镍本周稍早跌至每吨8,145美元，不到去年5月价格的一半，是2003年中以来的最低水平。

基金因预期中国生产商可能减产逆转做空立场，随后镍价回升至接近每吨9,000美元。

上月，关于全球第五大镍生产商嘉能可(GLEN.L)减产的臆测曾帮助提振镍价。

但这种乐观气氛只持续很短时间。

“问题是减产将持续多久，当价格回升时这部分供应会不会重回市场，以及减产效果是否会被需求恶化所抵消，”INTL FCStone分析师Edward Meir表示。

“这就是困惑所在，市场疑虑重重，因此价格将在很长时间徘徊在底部附近，直到我们对现状有了更好的把握。”

中国镍生产商周五表示，计划下个月将精炼镍和含镍生铁产量削减15,000吨。而且还计划明年减产20%。

研究机构安泰科(Antaike)估计，中国今年镍产量为约61万吨，约占全球需求的30%。全球需求估计为190万吨左右。

嘉能可11月初产量报告显示，今年头九个月，该公司“自有资源”镍产量为68,700吨。

加拿大Sherritt International (S.TO)已经表示，今年镍产量预计为7.8-8.2万吨，低于此前预估的8-8.6万吨。

“归根结底这是因为，汇率因素使得大量的镍生产仍然有利可图，”Tiberius资产管理的执行长Christoph Eibl称。

“以(俄罗斯)卢布或(印尼)卢比计算，镍价看起来不像美元计价那么糟...需求面似乎不是特别好。”

俄罗斯和印尼的镍产量总计约为37万吨，占到全球总产量的12%左右。

今年的镍需求增速已经减缓至近2%，去年增速接近5%，2013年为7%。

全球大约三分之二的镍供应用于生产不锈钢，大部分是在中国。

“没有鼓励不锈钢厂增加或持有任何库存的诱因...他们随买随用，”花旗分析师David Wilson表示。

“现在最令人鼓舞的事情可能是LME库存正朝着正确方向前进。”

LME核准仓库中的镍库存约为41.1万吨，较6月初下降超过10%。(完)