中国金属融资骗贷丑闻过后 全球镍库存出现大增

* 青岛港口金属融资欺诈事件推迟对镍短缺出现时间的预期

* 伦敦金属交易所(LME)镍价自9月9日以来下跌了18%

* LME镍库存自6月中旬以来增加了25%，达到纪录高位

* 中国6-8月镍出口增加逾5万吨

路透悉尼10月3日 - 中国青岛港口的金属融资骗贷事件对银行金属融资业务造成了冲击，导致镍出口意外跳增，并推迟了对全球镍供应短缺出现时间的预期。

来自中国的出口推动全球镍库存升至纪录高位，打乱了对镍供应料最快明年将出现短缺的预期，该预期在印尼1月实施矿石出口禁令后，一度推动镍价大涨。

矿石出口禁令是印尼以扶植本国加工业来留住更多矿业财富的战略步骤之一。投资者押注中国的不锈钢厂将在印尼产业马力全开前出现原材料短缺，到时候镍价势必会大涨。

“市场变得非常看多。他们看多的原因仍然成立。但现在他们在关注所有这些从融资交易中流出的金属，”墨尔本澳洲联邦银行(CBA)的分析师Lachlan Shaw说。

“这没有改变明年镍将出现短缺的理由--主要因为中国镍铁合金行业没办法获得矿石，因为印尼的禁令摆在那儿，”他说。

中国是全球最大的镍消费国。

中国不锈钢厂依赖印尼矿石来生产含镍生铁(NPI)，这是精炼镍的廉价替代品。而出口禁令导致镍价在5月前跳涨50%。

但青岛港口的融资丑闻推翻了明年之前全球供应不足的预期。6月时，据悉有公司使用虚假仓单，通过同一批金属获取多笔担保贷款，丑闻就此爆发。

四个月过去了，这件大宗商品融资丑闻仍在市场余波未平。

“我们已经将部分镍运出中国。目前没有需求，因为青岛港口事件后太难获得信用证，”一家新加坡交易商称。

6-8月，中国镍出口跳增至逾5万吨，较1-5月出口量接近翻倍，自6月中旬以来也推动LME库存上升约四分之一至创纪录的359,166万吨。

同时交易商称，马来西亚的镍全板负极板(full-plate cathode)升水也大跌至约10-15美元，8月中旬时为60-70美元。

LME期镍CMNI3价格自9月9日以来已经缩水约18%，报每吨16,200美元，但今年迄今仍上涨16%左右。<0#MNISTX-LOC>

镍库存图表：link.reuters.com/xer92w(完)

(编译 白云/朱晓军；审校 李婷仪)

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