中国镍价扶摇直上 市场盛传国储局可能收储

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透香港4月15日 - 中国镍价在周中创下将近五个月来最大单日涨幅，交易员称此系受到国家可能将收储的传闻所推升，而且含镍生铁的可取得性也减少。
三位行业消息人士称，市场传闻国家物资储备局未来三年或将采购10-15万吨精炼镍，其中今年可能买进3-6万吨，镍价闻讯水涨船高。
国储局隶属国家发改委辖下。周五致送传真至国家发改委，寻求其对国储局的镍收储计划置评，但尚未获得立即回覆。
交易商原先估算，国储局在2015年第四季至少买进6,000吨，当时因镍价触及多年低点，镍生产商要求当局收购过剩的镍。
“收储计划的传闻在市场传开之后，镍价已经上涨，”一家镍生产商的交易经理说。
如果收储真的发生，则中国的精炼镍进口可能会进一步攀升。
中国今年前两个月的精炼镍和镍合金进口量为65,366吨，同比大增254%。
周三中国精炼镍现货价格跳升4%，创下11月末以来最大单日升幅。周三价格较上周五价格一度上升高达6.6%，触及70,650元人民币的高位。
上周五的现货价格位于69,450-70,050元之间。
交易员称镍价上涨的另一个原因是，过去一个月含镍生铁的供给减少。
大型镍生产商--江苏德龙镍业有限公司的一位高管表示，公司去年11月启动了一座年产200万吨的不锈钢生产厂，使用了自身产出的全部镍生铁，不得不转向国内和国际市场。(完)
(编译 李婷仪/王洋; 审校 张明钧/汪红英)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。