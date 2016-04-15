中国镍价扶摇直上 市场盛传国储局可能收储

路透香港4月15日 - 中国镍价在周中创下将近五个月来最大单日涨幅，交易员称此系受到国家可能将收储的传闻所推升，而且含镍生铁的可取得性也减少。

三位行业消息人士称，市场传闻国家物资储备局未来三年或将采购10-15万吨精炼镍，其中今年可能买进3-6万吨，镍价闻讯水涨船高。

国储局隶属国家发改委辖下。周五致送传真至国家发改委，寻求其对国储局的镍收储计划置评，但尚未获得立即回覆。

交易商原先估算，国储局在2015年第四季至少买进6,000吨，当时因镍价触及多年低点，镍生产商要求当局收购过剩的镍。

“收储计划的传闻在市场传开之后，镍价已经上涨，”一家镍生产商的交易经理说。

如果收储真的发生，则中国的精炼镍进口可能会进一步攀升。

中国今年前两个月的精炼镍和镍合金进口量为65,366吨，同比大增254%。

周三中国精炼镍现货价格跳升4%，创下11月末以来最大单日升幅。周三价格较上周五价格一度上升高达6.6%，触及70,650元人民币的高位。

上周五的现货价格位于69,450-70,050元之间。

交易员称镍价上涨的另一个原因是，过去一个月含镍生铁的供给减少。

大型镍生产商--江苏德龙镍业有限公司的一位高管表示，公司去年11月启动了一座年产200万吨的不锈钢生产厂，使用了自身产出的全部镍生铁，不得不转向国内和国际市场。(完)