全球金属：中国国储局和军方2013年料进口更多镍

第三位消息人士称，中国战略金属储备机构--中国国家物资储备局(SRB)今年也预订进口约3万吨镍，且可能在未来几个月中从国内生产商手里购入更多的镍来用于库存轮换。

“(国储局)考虑到中国镍资源短缺。价格较低也是一个因素，”该消息人士表示。其所在公司与国储局进行贸易。

两位熟悉情况的消息人士表示，国储局去年第四季已经在国际市场购买了2-3万吨镍。自2012年末以来，国储局一直在同国内生产商磋商购买事宜。

其他消息人士称，中国人民解放军在2012年末也预订了大约3万吨镍。

目前还不清楚去年的这两项进口是否为分别购买，因为国储局以往一直在代表军方购买金属。中国通常不公布战略储备的进口数据。

去年末，解放军被授权可以直接进口金属来满足其自身消费需求，包括建造新的硬件。

其中一位与中央政府有联系的消息人士称，去年军队部门购买了大约3万吨镍和11-12万吨左右的铜，今年这两种金属的进口量可能还会增长。

该消息人士称，根据2011-2015年的五年规划，未来两到三年军方的镍和铜进口量将保持稳定。消息人士未提供细节。(完)