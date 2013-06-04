全球金属：中国国储局和军方2013年料进口更多镍

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月11日
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
第三位消息人士称，中国战略金属储备机构--中国国家物资储备局(SRB)今年也预订进口约3万吨镍，且可能在未来几个月中从国内生产商手里购入更多的镍来用于库存轮换。
“(国储局)考虑到中国镍资源短缺。价格较低也是一个因素，”该消息人士表示。其所在公司与国储局进行贸易。
两位熟悉情况的消息人士表示，国储局去年第四季已经在国际市场购买了2-3万吨镍。自2012年末以来，国储局一直在同国内生产商磋商购买事宜。
其他消息人士称，中国人民解放军在2012年末也预订了大约3万吨镍。
目前还不清楚去年的这两项进口是否为分别购买，因为国储局以往一直在代表军方购买金属。中国通常不公布战略储备的进口数据。
去年末，解放军被授权可以直接进口金属来满足其自身消费需求，包括建造新的硬件。
其中一位与中央政府有联系的消息人士称，去年军队部门购买了大约3万吨镍和11-12万吨左右的铜，今年这两种金属的进口量可能还会增长。
该消息人士称，根据2011-2015年的五年规划，未来两到三年军方的镍和铜进口量将保持稳定。消息人士未提供细节。(完)
(编译 梁睿雪/李春喜; 审校 侯向明)
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 五年券106/5随美债殖利率收跌 * 地缘政治风险升高，避险需求增温 * 外资涌入，资金宽松有利债市 * 106/5明日殖利率区间暂看0.77-0.80% 路透台北4月11日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二收跌。交易员指出，受美债殖利率走低带动，加上市场资金续呈宽松状态，促台债殖利率开低收低。 他们表示，除美国对叙利亚发射飞弹、埃及爆炸及瑞典恐攻事件外，近日美国航空母舰开向东北亚等，随地缘政治风险升高，避险需求增温，早盘美债殖利率在东京盘进一步走跌。 〞美债(殖利率)下来啦，大家跟着玩，反正市场资金宽松啊。〞一大型证券商交易员说。 他指出，除东北亚潜在地缘政治风险外，法国总统大选亦充满变数，吸引避险买盘涌入，激励美债和欧债殖利率走低，台债跟着美债、德债等往下走。 一大型银行交易员亦表示，美债殖利率下跌，使上半场交投原偏冷的台债，中午过后因证券商发动把五年券殖利率往下打，吸引短线多单进场，促使殖利率进一步走跌。 他们解释，东北亚政局不平静
全球最大的矿产商必和必拓周一以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。