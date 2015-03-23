中国金属：镍生铁节后需求不如预期，受不锈钢出口遇阻的拖累

《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
春节后的需求不及预期般的强劲，打压了国内价格，尽管中国加强环保检查，关停了部分生产商。
“关停部分NPI生产商对价格有利，但如果不锈钢厂家因出口下降而减产，将会抵消这个利好，”一家中型镍生铁生产商的销售经理表示，由于政策原因，这位经理要求匿名。
该经理并称，许多NPI生产商原本预测3月国内和国际镍价 会大涨，因为这时假期结束，从菲律宾的镍矿进口量也较低。他说部分厂商已囤积了NPI库存。
尽管目前NPI生产商急于出售，但交易员称不锈钢生产商却不愿加大购买量，因为担心反倾销税会减少出口量。
2014年中国的不锈钢出口激增45%，至385万吨。
“反倾销税肯定会加大国内市场的压力，”一家国有不锈钢生产企业的高管表示。
周一含镍4-15%的镍生铁现货报价约为1,010-1,030元人民币/镍，现货精炼镍NI-1-CCNMM约为每吨104,900元人民币。(完)
(编译/审校 李婷仪/李春喜/蔡美珍)
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。