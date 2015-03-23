中国金属：镍生铁节后需求不如预期，受不锈钢出口遇阻的拖累

春节后的需求不及预期般的强劲，打压了国内价格，尽管中国加强环保检查，关停了部分生产商。

“关停部分NPI生产商对价格有利，但如果不锈钢厂家因出口下降而减产，将会抵消这个利好，”一家中型镍生铁生产商的销售经理表示，由于政策原因，这位经理要求匿名。

该经理并称，许多NPI生产商原本预测3月国内和国际镍价 会大涨，因为这时假期结束，从菲律宾的镍矿进口量也较低。他说部分厂商已囤积了NPI库存。

尽管目前NPI生产商急于出售，但交易员称不锈钢生产商却不愿加大购买量，因为担心反倾销税会减少出口量。

2014年中国的不锈钢出口激增45%，至385万吨。

“反倾销税肯定会加大国内市场的压力，”一家国有不锈钢生产企业的高管表示。

周一含镍4-15%的镍生铁现货报价约为1,010-1,030元人民币/镍，现货精炼镍NI-1-CCNMM约为每吨104,900元人民币。(完)