央视3·15晚会曝光尼康相机“黑斑门”

路透上海3月16日（记者 Adam Jourdan） -中国中央电视台3·15晚会曝光了尼康D600单反相机存在黑斑问题，并指出尼康中国用户在售后服务受到不公平对待。尼康公司随后采取行动，以缓解中国消费者的担忧。

尼康官方微博周日回应称，该公司对于相关报道表示高度重视，并且已经采取措施改善中国的售后网络。

中国官媒的抨击能产生持久的影响，特别是在腐败和食品安全丑闻时间中。

央视周六晚间播放的3·15晚会称，部分尼康D600单反相机拍出的照片出现黑斑，并指控该公司拒绝用户更换存在问题相机的要求。

3·15晚会暗示，尼康在美国的用户得到的售后服务比中国用户要好。

“尼康公司今后也将本着对用户负责的态度，继续为中国市场的用户提供全球标准的优质服务，”尼康在新浪微博称

央视3·15晚会通常让跨国企业及他们的公关团队寝食不安并调整为危机模式，但今年大型跨国企业相对安全，晚会的抨击目标主要为规模较小的国内企业。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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