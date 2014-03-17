央视3·15晚会曝光尼康相机“黑斑门”

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海3月16日（记者 Adam Jourdan） - 中国中央电视台3·15晚会曝光了尼康D600单反相机存在黑斑问题，并指出尼康中国用户在售后服务受到不公平对待。尼康公司随后采取行动，以缓解中国消费者的担忧。
尼康官方微博周日回应称，该公司对于相关报道表示高度重视，并且已经采取措施改善中国的售后网络。
中国官媒的抨击能产生持久的影响，特别是在腐败和食品安全丑闻时间中。
央视周六晚间播放的3·15晚会称，部分尼康D600单反相机拍出的照片出现黑斑，并指控该公司拒绝用户更换存在问题相机的要求。
3·15晚会暗示，尼康在美国的用户得到的售后服务比中国用户要好。
“尼康公司今后也将本着对用户负责的态度，继续为中国市场的用户提供全球标准的优质服务，”尼康在新浪微博称
央视3·15晚会通常让跨国企业及他们的公关团队寝食不安并调整为危机模式，但今年大型跨国企业相对安全，晚会的抨击目标主要为规模较小的国内企业。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)