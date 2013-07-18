日产汽车期待中国“大气”设计获全球认可

路透北京7月18日(记者 Norihiko Shirouzu) - 日产汽车(7201.T)首席设计师们表示，日产计划开始在全球销售具备更多中国设计理念的汽车，这不仅是对中国汽车市场重要性日益增长的认可，也是对中国后来居上的设计人才的肯定。

在北京，日产新设计中心的员工们将尝试把“大气”概念推向世界。“大气”是一种很难定义的风格，但却是中国买家在购车时寻求的一种感觉。

过去，全球汽车厂商在华均致力于生产面向国内市场的汽车，而中国汽车厂商常常被指责单纯复制外国设计。现在这一局面将发生极大改变。

日产全球首席设计师中村史郎(Shiro Nakamura)本周表示：“‘日产中国设计’(Nissan Design China)并非只针对中国。”他对外展示了今年稍早些时候在北京完工并开放使用的工作室。

中村史郎表示，它的任务是成为一个时尚想法的孵化器，帮助扩大日产设计想法的维度，创造出具备全球市场吸引力的中国元素产品。

中村史郎称，日产已经两年没有发布针对全球市场的汽车。新车的风格主要由在北京工作室的多数中国员工设计完成，并将登陆北美、欧洲和亚洲市场。

他说：“我们希望我们的中国工作室能扩大设计理念的宽度。”日产希望自己不仅仅是一家国际化的日本汽车品牌。“如果你所有的设计都在日本进行，你想法的深度和广度将会变得狭窄。”

**全球吸引力**

中村史郎称，新车的设计理念击败了日产在伦敦、圣地亚哥、日本厚木工作室的设计思想，但他拒绝讨论新车的细节问题。

日产中国设计中心负责人丰田泰治(Taiji Toyota)在采访中表示：“我们希望体现出植根于中国消费者理想，但具有全球吸引力的‘大气’理念。”

为迎合中国消费者，“大气”这一理念被汽车制造商广泛讨论，但这一概念只可意会不可言传。

咨询公司Automotive Foresight驻上海负责人张豫(Yale Zhang)表示，对于很多花重金在华投资工程设备的全球汽车制造商而言，将中国作为汽车研发的创意中心是个“很自然的进程”。

中国自2009年以来成为世界最大的汽车市场。

的确，通用汽车(GM.N) 旗下的别克君越就是该公司在密歇根沃伦市的工作室与上海工作室合作的结果。

张豫表示：“在过去几年间，通用一直在中国进行汽车设计，有部分是与世界其他地区的工作室共同完成，并将其在海内外出售。大众在华设计了帕萨特，现在轮到日产了。越来越多的汽车企业将在华设计并生产销往全球的汽车。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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